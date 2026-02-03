OMEGA Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026. Cały na biało

Aktualizacja: 04.02.2026 01:08 Publikacja: 03.02.2026 16:32
OMEGA Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026
Omega to nie tylko producent zegarków mechanicznych. To także (a z punktu widzenia kibiców – przede wszystkim) dostawca technologii pomiarowych, od których zależy, kto zdobędzie złoty medal, a kto zajmie najbardziej znienawidzone w sporcie miejsce czwarte. Szwajcarska marka jest z igrzyskami olimpijskimi związana od 1932 roku i to wciąż najbardziej prestiżowy oraz najbardziej wymagający technologicznie projekt, w który jest zaangażowana.
Dla Omegi igrzyska to także okazja do zaprezentowania nowych zegarków. Przygotowywanie specjalnych edycji dedykowanych igrzyskom stało się tradycją dla marki, która obowiązki oficjalnego chronometrażysty będzie w tym roku pełnić po raz 32., zapewniając tym razem obsługę chronometryczną 116 konkurencji w 16 dyscyplinach sportu.
Inspirację dla modelu Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026 stanowił logotyp tegorocznych igrzysk Mediolan Cortina. Ten element pojawia się i na tarczy, i na deklu zegarka. Każdy egzemplarz jest też dostarczany w specjalnie zaprojektowany pudełku, na którym również nie brakuje motywu igrzysk.
Jak nawiązać do zimowego klimatu? Inżynierowie Omegi sięgnęli po białą ceramikę i tytan – materiały zapewniające elegancję i wytrzymałość. Warto zwrócić uwagę na wykończenie całości. Korpus koperty jest na przemian polerowany i szczotkowany, zawór helowy i koronka piaskowane, a całość wieńczy bezel z białej ceramiki z wypukłą skalą nurkową.
Tarcza z białej ceramiki, grawerowana laserowo, wygląda, jakby pokrywał ją szron, na którym naniesiono motyw znany z logotypu tegorocznych igrzysk. Wzornictwo tarczy dopełniają rodowane wskazówki i indeksy wypełnione Super-LumiNovą. Uwagę zwraca lakierowany centralny sekundnik z kolorem nakładanym gradientowo.
Akcentem nawiązującym do igrzysk Milano Cortina 2026 jest też tytanowy dekiel. Tutaj z kolei pojawia się tłoczony emblemat igrzysk. Wewnątrz koperty modelu Seamaster Diver 300M umieszczono mechanizm Co-Axial Master Chronometer oznaczony symbolem 8806. Ma on rezerwę chodu na poziomie 55 godzin oraz certyfikat potwierdzający precyzję pomiaru czasu, a także odporność na działanie pól magnetycznych. Całość uzupełnia zintegrowany pasek gumowy z tytanową sprzączką.
