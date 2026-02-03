Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany zachodzą na rynku zegarków z drugiej ręki?

Dlaczego flipperzy tracą swoją pozycję na rzecz kolekcjonerów?

Jakie trendy kształtują współczesny rynek zegarków luksusowych?

Jakie marki odniosły największy sukces w 2025 roku i dlaczego?

Jak przemijająca moda na „flipping” wpływa na zegarki marki Rolex?

Czego można spodziewać się na rynku zegarków w 2026 roku?

Ostatnie lata na rynku zegarków były okresem dużych emocji. Pandemia w zaskakujący sposób pobudziła zainteresowanie luksusowymi zegarkami. Efekt – stały wzrost cen. Drożały najbardziej znane i najbardziej pożądane marki.

Wielu kolekcjonerów mogło czuć rozgoryczenie – globalne zainteresowanie rozkołysało rynek. Pojawili się inwestorzy zainteresowani „flipami” – kupnem zegarka i szybką sprzedażą na rynku wtórnym. Ścisłe kontrolowanie wielkości produkcji przez czołowych producentów tylko pogarszało sytuację – rósł popyt, a podaż na rynku pierwotnym pozostawała bez większych zmian. W efekcie ta sytuacja rozgrzała rynek wtórny do czerwoności.

Wygląda na to, że kolekcjonerzy mogą odetchnąć z ulgą. Z raportu Chrono24, największej na świecie platformy sprzedażowej na rynku zegarków, wynika, że fala spekulacji opada. Co przyjdzie po niej?

Rynek wtórny zegarków: Raport Chrono24

Rok 2025 był czasem zmiany na globalnym rynku zegarków luksusowych. Po kilku latach dynamicznych wzrostów napędzanych spekulacją i traktowaniem zegarków jak aktywów inwestycyjnych, nadeszła faza stabilizacji. Jak wynika z raportu „2025 Watch Market Review” przygotowanego przez Chrono24 (w oparciu o dane wynikające z transakcji przeprowadzonych na platformie), do głosu wrócili kolekcjonerzy, a krótkoterminowi inwestorzy przestali być tak widoczni. Ta zmiana ma istotne znaczenie – przekłada się nie tylko na popularność najbardziej poszukiwanych marek, ale i na estetykę najbardziej poszukiwanych modeli.