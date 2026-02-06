Breitling wchodzi do Formuły 1. Początek współpracy z Astonem Martinem

Aktualizacja: 06.02.2026 18:53 Publikacja: 06.02.2026 13:42
Model Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Formula One Team – pierwszy element współpracy Breitlinga z teamem Aston Martin Aramco.
Formuła 1 to najwyższy poziom sportowy, największe emocje – i ogromne pieniądze. Między innymi dlatego informacje o firmach, które podejmują decyzję o wejściu do świata F1 budzą tyle emocji. Najnowsza dotyczy marki, która ze sportem i dużymi prędkościami ma do czynienia od wielu lat.
Dla Breitlinga współpraca z Aston Martinem wpisuje się w długą historię związaną z pomiarem czasu w kontekście prędkości i zastosowań technicznych. Już na początku XX wieku marka produkowała urządzenia przeznaczone do profesjonalnych pomiarów. W 1907 r. Leon Breitling zaprezentował chronograf Vitesse, który umożliwiał pomiar prędkości do 250 mil lub kilometrów na godzinę. Dokładność tego rozwiązania sprawiła, że było ono wykorzystywane na całym świecie, także przez szwajcarską policję.
Podobne zainteresowanie wydajnością i testowaniem granic techniki towarzyszyło początkom Astona Martina. W pierwszych latach działalności marka koncentrowała się na ręcznej budowie samochodów sportowych i ich testowaniu w warunkach wyścigowych. Choć obie firmy działały w różnych branżach, ich historie przebiegały równolegle, a kluczową rolę odgrywały w nich precyzja wykonania oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.
W latach 60. XX wieku zarówno Breitling, jak i Aston Martin funkcjonowały już jako rozpoznawalne symbole nowoczesnego wzornictwa. Breitling wprowadził na rynek wówczas model Top Time, adresowany do odbiorców poszukujących sportowych czasomierzy. Zegarek ten pojawił się w filmie „Thunderball” z Seanem Connerym (polski tytuł: „Operacja Piorun”) z 1965 r., podobnie jak Aston Martin DB5, co połączyło obie marki, a także dało im miejsce w historii kultury popularnej.
Ogłoszona w 2026 r. współpraca obejmuje również obecność Breitlinga w Formule 1. Model Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Formula One Team otwiera ten etap relacji i stanowi zapowiedź kolejnych projektów, które mają pojawić się w trakcie trwania partnerstwa. Z perspektywy Breitlinga oznacza to powrót do środowiska wyścigowego, w którym precyzyjny pomiar czasu pozostaje jednym z kluczowych elementów.
W ramach współpracy zapowiedziano premierę pierwszego zegarka stworzonego wspólnie przez Breitlinga i firmę Aston Martin. Model ten ma zostać zaprezentowany jesienią tego roku i będzie to pierwszy projekt zegarkowy sygnowany przez Astona Martina. Partnerstwo ma opierać się na wymianie doświadczeń z zakresu projektowania, inżynierii oraz pracy z precyzyjnymi mechanizmami, przy zachowaniu odrębnej tożsamości obu marek.
