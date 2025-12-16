Reklama

Longines Master Collection Year of the Horse: Cały czas w galopie

Nadejście Nowego Roku należy świętować – tą drogą poszła szwajcarska marka Longines. Efekt? Zegarek w wersji limitowanej stworzony z myślą o zbliżającym się Chińskim Roku Konia.

Publikacja: 16.12.2025 12:24

Longines Master Collection Year of the Horse.

Foto: Materiały prasowe

Foto: Materiały prasowe

Andrzej Chojnowski

W Europie Nowy Rok to zmiana daty, okazja do „szampańskiej” zabawy (czasem okupiona cierpieniem w kolejnym dniu) i spisania postanowień noworocznych, z których większość i tak pójdzie w zapomnienie z końcem stycznia. Chiński Nowy Rok z pozoru wydaje się podobnym wydarzeniem, ale jego znaczenie dla mieszkańców chińskojęzycznej Azji jest znacznie większe.

Nowy Rok Chiński to nie tylko okazja do „nowego początku”. To także symbol odnowy i wejścia w nowy etap życia. To symbolika (poprzez wszechobecny kolor czerwony) odwołująca się do szczęścia, radości i ochrony przed tym, co złe. To wreszcie święto przede wszystkim rodzinne, będące podkreśleniem tradycji i więzi rodzinnych. W okresie chińskiego nowego roku dziesiątki milionów ludzi podróżują, często przez całe Chiny, żeby spotkać się z bliskimi.

Czerwień – to kolor towarzyszący wszystkim uroczystościom związanym z Chińskim Nowym Rokiem. Trudno się więc dziwić, że projektanci zegarka Longines Master Collection Year of the Horse, stworzonego z okazji zbliżającego się Roku Konia, postawili właśnie na tę barwę.

Longines Longines Master Collection Year of the Horse

Zegarki tworzone z okazji Chińskiego Nowego Roku to dla Longinesa rodzaj tradycji. Tegoroczny projekt jest efektem współpracy z chińskim artystą Peon Xu (w Chinach znanym jako Xu Beihong), jednym z najwybitniejszych XX-wiecznych chińskich malarzy, który w swoich pracach łączył europejskie techniki malowania z tradycjami, do których od stuleci odwołuje się chińskie malarstwo.

Foto: Materiały prasowe

Xu znany był między innymi z zamiłowania do koni. W jego pracach to zwierzę pojawia się bardzo często, emanuje energią i siłą. Przygotowując zegarek na zbliżający się Rok Konia, Longines podjął współpracę z prowadzonym przez syna Xu Beihonga Peon Art Museum w Chongqingu, jednej z największych chińskich metropolii. Efektem jest model Longines Master Collection nawiązujący do jednej ze znanych prac Xu.

Praca Peon Xu, która stanowiła punkt wyjścia dla projektu zegarka Longines Master Collection.

Foto: Peon Art Museum

Foto: Peon Art Museum

Czytaj więcej

Ambasadorką marki – i zarazem kolekcji Logines PrimaLuna - jest amerykańska aktorka Jennifer Lawrenc
Zegarki
Nowa kolekcja Longines PrimaLuna Moonphase Automatic. Czas na kobiecość

Rok Konia ma zresztą szczególne znaczenie dla Longinesa. Szwajcarska marka od dekad związana jest z jeździectwem, a od lat – pełni funkcję chronometrażysty na czołowych wydarzeniach sportowych, wystarczy wspomnieć choćby tak znany cykl jak Longines EEF Series, który przez kilka lat odwiedzał także Polskę.

Longines: Zegarek na chiński Rok Konia

Pora na konkrety: zegarek Longines Master Collection Year of the Horse przyciąga uwagę gradientową czerwoną tarczą ze szlifem słonecznym, na której umieszczono minimalistyczne nakładane indeksy w kolorze złota. Całość otacza pierścień z podziałką minutową. Koperta o zaokrąglonych krawędziach i średnicy 42 millimetrów wykonana jest z polerowanej stali szlachetnej, co daje elegancki efekt.

Foto: Materiały prasowe

Wzrok przyciąga także widoczne na tarczy okienko wskazania fazy Księżyca na godzinie 6. To jeden z charakterystycznych elementów kolekcji Master Collection. To zresztą nie przypadek – wyznaczanie Chińskiego Nowego Roku opiera się na kalendarzu księżycowym.

Foto: Materiały prasowe

Wewnątrz koperty umieszczono mechanizm automatyczny Longines L899.5 wyposażony w krzemową sprężynę balansu i wahnik w kolorze starego złota, którego ozdobą jest grawerowany motyw konia w galopie nawiązujący wprost do jednej z prac Peon Xu. Jego ruchy można podziwiać obserwując mechanizm przez przeszklony dekiel.

Zegarek Longines Master Collection Year of the Horse objęty został limitacją – powstanie jedynie 2026 egzemplarzy. Do Polski trafiło zaledwie kilka sztuk.

