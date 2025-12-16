Longines Master Collection Year of the Horse: Cały czas w galopie

W Europie Nowy Rok to zmiana daty, okazja do „szampańskiej” zabawy (czasem okupiona cierpieniem w kolejnym dniu) i spisania postanowień noworocznych, z których większość i tak pójdzie w zapomnienie z końcem stycznia. Chiński Nowy Rok z pozoru wydaje się podobnym wydarzeniem, ale jego znaczenie dla mieszkańców chińskojęzycznej Azji jest znacznie większe.

Nowy Rok Chiński to nie tylko okazja do „nowego początku”. To także symbol odnowy i wejścia w nowy etap życia. To symbolika (poprzez wszechobecny kolor czerwony) odwołująca się do szczęścia, radości i ochrony przed tym, co złe. To wreszcie święto przede wszystkim rodzinne, będące podkreśleniem tradycji i więzi rodzinnych. W okresie chińskiego nowego roku dziesiątki milionów ludzi podróżują, często przez całe Chiny, żeby spotkać się z bliskimi.

Czerwień – to kolor towarzyszący wszystkim uroczystościom związanym z Chińskim Nowym Rokiem. Trudno się więc dziwić, że projektanci zegarka Longines Master Collection Year of the Horse, stworzonego z okazji zbliżającego się Roku Konia, postawili właśnie na tę barwę.

Longines Longines Master Collection Year of the Horse

Zegarki tworzone z okazji Chińskiego Nowego Roku to dla Longinesa rodzaj tradycji. Tegoroczny projekt jest efektem współpracy z chińskim artystą Peon Xu (w Chinach znanym jako Xu Beihong), jednym z najwybitniejszych XX-wiecznych chińskich malarzy, który w swoich pracach łączył europejskie techniki malowania z tradycjami, do których od stuleci odwołuje się chińskie malarstwo.