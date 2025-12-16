Longines Master Collection Year of the Horse: Cały czas w galopie

Aktualizacja: 16.12.2025 15:30 Publikacja: 16.12.2025 12:24
Longines Master Collection Year of the Horse.
W Europie Nowy Rok to zmiana daty, okazja do „szampańskiej” zabawy (czasem okupiona cierpieniem w kolejnym dniu) i spisania postanowień noworocznych, z których większość i tak pójdzie w zapomnienie z końcem stycznia. Chiński Nowy Rok z pozoru wydaje się podobnym wydarzeniem, ale jego znaczenie dla mieszkańców chińskojęzycznej Azji jest znacznie większe.
Nowy Rok Chiński to nie tylko okazja do „nowego początku”. To także symbol odnowy i wejścia w nowy etap życia. To symbolika (poprzez wszechobecny kolor czerwony) odwołująca się do szczęścia, radości i ochrony przed tym, co złe. To wreszcie święto przede wszystkim rodzinne, będące podkreśleniem tradycji i więzi rodzinnych. W okresie chińskiego nowego roku dziesiątki milionów ludzi podróżują, często przez całe Chiny, żeby spotkać się z bliskimi.
Czerwień – to kolor towarzyszący wszystkim uroczystościom związanym z Chińskim Nowym Rokiem. Trudno się więc dziwić, że projektanci zegarka Longines Master Collection Year of the Horse, stworzonego z okazji zbliżającego się Roku Konia, postawili właśnie na tę barwę.
Zegarki tworzone z okazji Chińskiego Nowego Roku to dla Longinesa rodzaj tradycji. Tegoroczny projekt jest efektem współpracy z chińskim artystą Peon Xu (w Chinach znanym jako Xu Beihong), jednym z najwybitniejszych XX-wiecznych chińskich malarzy, który w swoich pracach łączył europejskie techniki malowania z tradycjami, do których od stuleci odwołuje się chińskie malarstwo.
Xu znany był między innymi z zamiłowania do koni. W jego pracach to zwierzę pojawia się bardzo często, emanuje energią i siłą. Przygotowując zegarek na zbliżający się Rok Konia, Longines podjął współpracę z prowadzonym przez syna Xu Beihonga Peon Art Museum w Chongqingu, jednej z największych chińskich metropolii. Efektem jest model Longines Master Collection nawiązujący do jednej ze znanych prac Xu.
Praca Peon Xu, która stanowiła punkt wyjścia dla projektu zegarka Longines Master Collection.
Rok Konia ma zresztą szczególne znaczenie dla Longinesa. Szwajcarska marka od dekad związana jest z jeździectwem, a od lat – pełni funkcję chronometrażysty na czołowych wydarzeniach sportowych, wystarczy wspomnieć choćby tak znany cykl jak Longines EEF Series, który przez kilka lat odwiedzał także Polskę.
Pora na konkrety: zegarek Longines Master Collection Year of the Horse przyciąga uwagę gradientową czerwoną tarczą ze szlifem słonecznym, na której umieszczono minimalistyczne nakładane indeksy w kolorze złota. Całość otacza pierścień z podziałką minutową. Koperta o zaokrąglonych krawędziach i średnicy 42 millimetrów wykonana jest z polerowanej stali szlachetnej, co daje elegancki efekt.
Wzrok przyciąga także widoczne na tarczy okienko wskazania fazy Księżyca na godzinie 6. To jeden z charakterystycznych elementów kolekcji Master Collection. To zresztą nie przypadek – wyznaczanie Chińskiego Nowego Roku opiera się na kalendarzu księżycowym.
Wewnątrz koperty umieszczono mechanizm automatyczny Longines L899.5 wyposażony w krzemową sprężynę balansu i wahnik w kolorze starego złota, którego ozdobą jest grawerowany motyw konia w galopie nawiązujący wprost do jednej z prac Peon Xu. Jego ruchy można podziwiać obserwując mechanizm przez przeszklony dekiel.
Zegarek Longines Master Collection Year of the Horse objęty został limitacją – powstanie jedynie 2026 egzemplarzy. Do Polski trafiło zaledwie kilka sztuk.
