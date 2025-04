Certina DS Cascadeur: trzydzieści lat minęło

Marki zegarkowe bardzo chętnie wracają do modeli, które w przeszłości zyskały wielką popularność, a niekiedy także – status kultowych. Czasem to zasługa innowacyjnych rozwiązań technicznych, czasem przełomowego designu, a czasem – po prostu unikatowości zegarka.

Certina DS Cascadeur: podwójna wytrzymałość

Unikatowy – tak można określić model Certina DS Cascadeur. Od momentu premiery w 1995 roku stał się symbolem wytrzymałości i niezawodności. Gdy debiutował, budził kontrowersje – zegarek za kratami? Powrót tego modelu na rynek w 2025 roku to efekt nawiązania do designu z lat 90. i połączenia go z nowoczesnymi technologiami, które zapewniają jeszcze lepszą ochronę przed uszkodzeniami – co od zawsze było mocną stroną marki Certina.

Tegoroczna edycja modelu Certina DS Cascadeur została zaprojektowana z myślą o osobach prowadzących aktywny tryb życia, dlatego łączy on solidną konstrukcję z nowoczesnymi materiałami, które zapewniają ochronę przed wstrząsami, wodą czy kurzem. To zasługa przede wszystkim systemu Double Security (DS), który chroni mechanizm zegarka przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków atmosferycznych.