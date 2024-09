Nowy projekt z ESA to seria siedmiu wzorów Swatch X You, które pozwalają stworzyć własny niepowtarzalny wzór na tarczy zegarka i na pasku. Każdy z dostępnych wzorów to niezwykłe ujęcia Ziemi widzianej z orbity.

Materiały prasowe

Zdjęcia wybrane do kolekcji Swatch X You – ESA zostały wykonane przez satelity Copernicus Sentinel, które na co dzień monitorują i zbierają dane na temat środowiska na Ziemi. Są wśród nich ujęcia wulkanów, lodowców, solnisk, łańcuchów górskich i rzek. Całość składa się na bogaty i fascynujący obraz naszej planety.

Materiały prasowe

Jak działa usługa Swatch X You? Używając konfiguratora na stronie internetowej można przybliżać, oddalać i obracać wybrane zdjęcie, by uzyskać wzór, który następnie zostanie naniesiony na zegarek. Wybrać można także kolor mechanizmu, wygląd indeksów, a nawet dodać spersonalizowaną wiadomość, która zostanie umieszczona z tyłu koperty zegarka. Dla tych, którzy nie mogą się zdecydować dostępne są gotowe modele z wybranymi wzorami stworzonymi na podstawie zdjęć dostarczonych przez ESA.

To nie wszystko – po raz pierwszy do wyboru jest też mechanizm zegarkowy z opcją technologii SwatchPAY!, która umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych za pomocą zegarka. To funkcja, która pojawiła się w ofercie Swatcha parę lat temu i została bardzo dobrze przyjęta. Zapewnia bowiem w tradycyjnym zegarku bardzo przydatną funkcjonalność kojarzoną dotąd wyłącznie ze smartwatchami.