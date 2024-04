Moonswatch Snoopy 'Mission to the Moonphase New Moon': czarna strona Księżyca

MoonSwatch Snoopy 'Mission to the Moonphase New Moon': premiera

W tym roku dostaliśmy już dwie bardzo gorące nowości spod znaku Swatcha i Omegi. Obie nawiązywały do Snoopy'ego, słynnego pieska z amerykańskich komiksów „Fistaszki”, a także maskotki niezwykle ważnej dla NASA i dla Omegi, która Snoopy'ego uczyniła symbolem jednego ze swoich flagowych wersji modelu Speedmaster.

Materiały prasowe

Pierwszą tegoroczną premierą nawiązującego do Snoopy'ego był śnieżnobiały model MoonSwatcha. Drugą ujrzeliśmy parę dni temu. To całkowite przeciwieństwo poprzedniej, wersja czarna jak węgiel ze Śląska. I wygląda na to, że światowy szał wokół MoonSwatcha, zamiast przygasać po dwóch latach od premiery, rozgorzeje na nowo, a zegarki znów zaczną w szybkim tempie znikać z salonów.

Materiały prasowe

Nowy MoonSwatch to ponownie odwołanie do modelu Omega Speedmaster Moonwatch – mamy więc tarczę zbliżoną do oryginału, a także bezel ze skalą tachometryczną do złudzenia podobny do tego, w którą wyposażone są zegarki Omegi. Nowością, podobnie jak w wersji białej, jest ruchomy element na tarczy. To wskazanie faz Księżyca z wykorzystaniem Snoopy'ego.