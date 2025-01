Mark Shuttleworth zasłynął jako twórca systemu operacyjnego Ubuntu opartego na Linuksie – a także jako drugi w historii „kosmiczny turysta” – na orbitę okołoziemską poleciał w 2002 roku. Najnowszy pomysł Shuttlewortha to projekt, który ma szansę być sygnałem zmian w branży turystycznej, będącej coraz większym ciężarem dla środowiska i klimatu.

„Ekologiczny raj” na Wyspie Książęcej. Projekt milionera z RPA

Mark Shuttleworth jest prezesem firmy Canonical Ltd., która ma na koncie między innymi stworzenie systemu operacyjnego Ubuntu opartego na Linuksie. Kilkanaście lat temu zainteresował się Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą Shuttleworth. Od tego czasu rozbudowuje swoją posiadłość na wulkanicznej wyspie Książęcej, drugiej co do wielkości wyspy tworzącej państwo leżące w Zatoce Gwinejskiej u wybrzeży Afryki

Na wyspach przez cały rok panuje piękna pogoda. Krajobraz jest wręcz rajski — piaszczyste plaże oblewane przez wody Atlantyku otaczają palmy, a w tle rośnie gęsta dżungla.

Większość mieszkańców wyspy czerpie dochody z rybołówstwa, upraw i eksportu kakao. Podobnie jak inne wyspy Zatoki Gwinejskiej, Wyspa Książęca jest też domem dla wielu rzadkich lokalnych gatunków roślin i zwierząt.