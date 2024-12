Domy aukcyjne sprzedają pełne, doskonale zachowane szkielety wielkich, prehistorycznych gadów. Ostatnia taka licytacja miała miejsce 12 grudnia w londyńskim Christie’s. Pod młotek trafiły aż trzy kompletne szkielety dinozaurów, które panowały na lądzie w okresie Jury: para allozaurów (dorosły i młody osobnik) oraz stegozaur.

W ramach aukcji pod tytułem „Jurajskie ikony” (ang. „Jurassic Icons”) można było ponadto wylicytować czaszkę stegozaura — bez reszty szkieletu. Wiek wszystkich eksponatów szacuje się na 145-157 milionów lat. Ich ostateczne ceny wyniosły łącznie prawie 16 milionów dolarów i przekroczyły estymacje o kilka milionów.

Miliarderzy pozbawiają paleontologów cennych eksponatów?

Czy nowy trend wśród miliarderów świadczy o tym, że wykopano już wystarczająco dużo skamieniałości? Zdaniem wielu naukowców — zdecydowanie nie. Choć mnóstwo skamielin nie ma zbyt dużej wartości naukowej, to szereg innych, bardzo cennych dla badaczy szkieletów znikło dla świata nauki we wnętrzach posiadłości majętnych entuzjastów rzadkich prehistorycznych okazów.

Problem nagłośniono jeszcze latem tego roku, kiedy w czerwcu w nowojorskim Sotheby’s za 44 miliony dolarów sprzedano największy i najbardziej kompletny szkielet stegozaura, którego nazwano „Apex”. Na szczęście nowy właściciel, miliarder Ken Griffith, wypożyczył szkielet do Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. Eksperci alarmują jednak, że tego samego nie można powiedzieć o wielu innych cennych skamieniałościach, które nabyli prywatni kolekcjonerzy.

Zwolennicy sprzedawania cennych skamieniałości prywatnym osobom zwracają uwagę na to, że zamożni entuzjaści paleontologii dzięki swoim zakupom mogą finansować kosztowne prace wykopaliskowe, wspierając naukę. Dysponujące bardzo ograniczonymi środkami muzea czy uczelnie nie zawsze mogą sobie na to pozwolić.

Sceptycy wskazują jednocześnie na istnienie jeszcze jednego, dużo poważniejszego problemu, który wiąże się z rosnącym zainteresowaniem rzadkimi szkieletami dinozaurów. Zdaniem niektórych moda na posiadanie takich eksponatów we własnym domu może doprowadzić do dalszego powiększania się istniejącego już czarnego rynku skamieniałości. Co gorsza, w rękach nieostrożnych, niewykwalifikowanych handlarzy wartościowym znaleziskom grożą nieodwracalne zniszczenia.