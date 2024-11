Dotychczasowi stali klienci marek z górnej półki kupują coraz mniej, a Swoimi prognozami dotyczącymi najbliższej przyszłości tej branży luksusowej podzielił się jeden z czołowych ekspertów tego sektora, Frederic Grangie — dyrektor wydziału zegarków i biżuterii francuskiej marki Chanel.

Zmęczenie luksusem: nowe zjawisko na rynku

Po około trzech latach, przypadających na okres pandemii, branża luksusowa notuje obecne wyraźne spowolnienie. Świadczą o tym chociażby ostatnie sprawozdania finansowe i powściągliwe prognozy czołowych koncernów działających w tym sektorze.

Przypomnijmy, że sprzedaż w największym przedsiębiorstwie branży luksusowej, koncernie LVMH, spadła w trzecim kwartale 2024 roku o prawie 4,5 procenta. Jeszcze bardziej dotkliwego, bo 15-procentowego spadku sprzedaży doświadczył rywal LVMH, koncern Kering.

Eksperci są zgodni co do tego, że jedną z głównych przyczyn mniejszej sprzedaży wyrobów z górnej półki jest znaczny spadek popytu na kluczowym dla wielu marek rynku chińskim. Wynika to ze spowolnienia chińskiej gospodarki, kryzysu w branży nieruchomości, a także rosnącego poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi .