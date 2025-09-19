Centrum Pompidou w Paryżu zostanie całkowicie zamknięte dla zwiedzających 22 września. To efekt decyzji o generalnym remoncie. Słynne – i kontrowersyjne – paryskie muzeum chce się unowocześnić, a przy okazji usunąć rozwiązania, które były nowoczesne pół wieku temu, gdy muzeum powstawało, a dzisiaj pilnie wymagają wymiany.

Paryż: Centrum Pompidou zamknięte na pięć lat

Centrum Pompidou, zwane też Beaubourg, od wiosny tego roku stopniowo zamykało swoje przestrzenie wystawowe, przygotowując się do generalnego remontu blisko 50-letniego budynku. Architektoniczna ikona Paryża, którą zaprojektowali Renzo Piano i Richard Rogers, słynni architekci, wymaga modernizacji.

Prace mają ruszyć na początku 2026 roku i potrwają do roku 2030. Za projekt renowacji odpowiadają renomowane pracownie architektoniczne: AIA, Moreau-Kusunoki oraz Frida Escobedo Studio.

W ramach remontu z budynku zostanie usunięty azbest, zaś z jego konstrukcji – elementy, które uległy korozji. Cały obiekt zyska też nową instalację elektryczną. Powstaną także nowe elementy architektoniczne poprawiające dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i innych grup.