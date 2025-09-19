Reklama

Jedno z najsłynniejszych muzeów w Europie zaczyna wielki remont. 5 lat przerwy

Paryskie Centrum Pompidou zamyka się 22 września, a ponownie otworzy się dopiero w 2030 roku. Przez ten czas prace z kolekcji słynnego muzeum będzie można oglądać w innych instytucjach we Francji i za granicą.

Publikacja: 19.09.2025 13:25

Projekt Renzo Piano i Richarda Rogersa, dwóch cenionych architektów, autorów Centrum Pompidou, przez

Projekt Renzo Piano i Richarda Rogersa, dwóch cenionych architektów, autorów Centrum Pompidou, przez lata wywoływał kontrowersje. Budynek stał się jednak jednym z symboli stolicy Francji

Foto: EMMA DA SILVA / AFP

Izabela Popko

Centrum Pompidou w Paryżu zostanie całkowicie zamknięte dla zwiedzających 22 września. To efekt decyzji o generalnym remoncie. Słynne – i kontrowersyjne – paryskie muzeum chce się unowocześnić, a przy okazji usunąć rozwiązania, które były nowoczesne pół wieku temu, gdy muzeum powstawało, a dzisiaj pilnie wymagają wymiany.

Paryż: Centrum Pompidou zamknięte na pięć lat

Centrum Pompidou, zwane też Beaubourg, od wiosny tego roku stopniowo zamykało swoje przestrzenie wystawowe, przygotowując się do generalnego remontu blisko 50-letniego budynku. Architektoniczna ikona Paryża, którą zaprojektowali Renzo Piano i Richard Rogers, słynni architekci, wymaga modernizacji.

Prace mają ruszyć na początku 2026 roku i potrwają do roku 2030. Za projekt renowacji odpowiadają renomowane pracownie architektoniczne: AIA, Moreau-Kusunoki oraz Frida Escobedo Studio.

Czytaj więcej

Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego znalazł się wśród 262 projektów wyróżnionych w konkursi
Architektura
Akademik w Warszawie wśród najlepszych budynków na świecie. „To nowy standard”

W ramach remontu z budynku zostanie usunięty azbest, zaś z jego konstrukcji – elementy, które uległy korozji. Cały obiekt zyska też nową instalację elektryczną. Powstaną także nowe elementy architektoniczne poprawiające dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i innych grup.

Władze centrum Pompidou obiecują, że w nowej odsłonie obiekt zaoferuje również lepsze doświadczenia dla odwiedzających. Ekspozycja zostanie przeprojektowana, nowy układ zyska też biblioteka publiczna, która zajmie część budynku.

Centrum Pompidou: symbol Paryża do remontu

Już wiosną ruszył program multidyscyplinarnych wydarzeń o nazwie „Constellation”. Ową „konstelację” będą tworzyć muzea i galerie rozsiane po całej Francji, a także za granicą, w których będzie można oglądać kolekcje z zasobów zamkniętego na okres remontu Centrum Pompidou.

Oprócz wystaw program „Constellation” będzie zawierał również występy na żywo, pokazy filmów, panele dyskusyjne i warsztaty edukacyjne. Wszystkie te wydarzenia mają umożliwić uczestnikom spojrzenie na zasoby Centrum Pompidou z nowej perspektywy.

Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT AFP

Pierwsze wystawy w ramach programu już trwają: w świeżo odrestaurowanym Grand Palais w Paryżu, w Le Tripostal w Lille, w filii Centrum Pompidou w Metzu, w Hôtel des arts w Toulonie, w Muzeum Impresjonizmu w Giverny, a także w Lyonie w ramach tamtejszego Biennale Tańca oraz w Forum Grimaldi w Monako.

Na otwarcie we wrześniu czekają jeszcze wydarzenia w Muzeum Sztuki Współczesnej (w ramach konkursu Marcel Duchamp Prize 2025) oraz w kinie mk2 Bibliothèque w Paryżu. Na październik zaplanowano kolejne: w Filharmonii Paryskiej wokół twórczości Wassily’ego Kandinsky’ego oraz w ramach Festival d'Automne à Paris.

W ramach wydarzeń za granicą odbyła się zakończona niedawno wystawa prac Wassily’ego Kandinsky’ego w Centrum Pompidou w Maladze. W kwietniu otwarto trwającą wciąż wystawę w West Bund Museum w Szanghaju, z kolei już 20 września w amsterdamskim H'ART Museum otworzy się wystawa dzieł Constantina Brancusiego.

Dodatkowo jesienią 2026 roku w Massy w regionie Île-de-France otworzy się oddział Centrum Pompidou poświęcony tkaninie artystycznej. Obiekt będzie mieścił zarówno przestrzeń wystawową i przeznaczoną do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, jak i centrum naukowe dla historyków i konserwatorów sztuki.

Źródło: rp.pl

