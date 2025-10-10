Modernistyczny gmach dawnej ambasady USA to kolejny historyczny budynek w Europie, który przeszedł udaną metamorfozę. Po gruntownej renowacji według projektu renomowanej pracowni architektonicznej David Chipperfield Architects w budynku otwarto luksusowy hotel.

Londyn: Była ambasada USA, będzie luksusowy hotel

W modernistycznym budynku przy Grosvenor Square w eleganckiej londyńskiej dzielnicy Mayfair jeszcze niedawno mieściła się ambasada USA. W trakcie II wojny światowej, kiedy przy Grosvenor Square miał swoją kwaterę między innymi generał Dwight Eisenhower, głównodowodzący wojskami alianckimi w Europie, plac zyskał przydomek „Małej Ameryki”.

Budowę modernistycznego budynku z charakterystyczną fasadą ukończono w 1960 r. według projektu Eero Saarinena, jednego z czołowych amerykańskich architektów epoki powojennego modernizmu. Zanim budynek zamknięto w 2017 r., architekci ze słynnej brytyjskiej pracowni David Chipperfield Architects zaczęli pracować nad projektem przekształcenia reprezentacyjnego gmachu na luksusowy hotel.

Głównym celem renowacji było przywrócenie oryginalnej modernistycznej architektury i wystroju wnętrz budynku, który figuruje w rejestrze zabytków. W tym celu zdemontowano, oczyszczono i zamontowano z powrotem ponad cztery tysiące elementów tworzących fasadę gmachu.