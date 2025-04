Dzieła pochodzą z lat 1955-2025, obejmują więc okres całej artystycznej aktywności Hockneya. Prace wypożyczono z muzeów i galerii z całego świata, a także z prywatnych kolekcji, część pochodzi też zasobów Fundacji Louis Vuitton. Nie zabrakło takich słynnych obrazów jak „A Bigger Splash” z 1967 roku, „Portret artysty (basen z dwiema postaciami)” z 1972 czy monumentalnego, szerokiego na 12 metrów pejzażu pod tytułem „Większe drzewa niedaleko Warter” z 2007 roku.

David Hockney, Christopher Isherwood and Don Bachardy, akryl na płótnie,1968 Foto: David Hockney, Fot: Fabrice Gibert

Niektórych prac – również tych najnowszych, jeszcze nigdzie nie prezentowanych – użyczył sam artysta. Wystawa w Paryżu stanowi więc wyjątkową okazję na to, aby w jednym miejscu obejrzeć dzieła Hockneya, które na co dzień są rozsiane na całym świecie, a część z nich w ogóle nie jest pokazywana publicznie.

Wystawa „David Hockney 25”: ponad 400 prac brytyjskiego malarza

Obrazy namalowane w różnych technikach, szkice, rysunki, dzieła sztuki cyfrowej i instalacje zajmą wszystkie cztery piętra gmachu Fundacji Louis Vuitton. To pierwszy raz, kiedy fundacja przeznaczyła na wystawę żyjącego artysty cały swój budynek.

David Hockney, A Bigger Splash, akryl na płótnie, 1967 Foto: David Hockney, Tate UK

Wystawa ma bardzo osobisty charakter, co uwidacznia się już u wejścia do budynku. Umieszczono tu neonowy odręczny napis autorstwa Hockneya, który brzmi: „Pamiętaj, że nie anulują wiosny”. Artysta pisał to zdanie w listach do przyjaciół w trakcie pandemii.