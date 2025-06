Mało? W 2018 roku afera związana z autentycznością dzieł sztuki wstrząsnęła nawet położoną w Pirenejach niewielką francuską miejscowością Elne, w której znajduje się muzeum poświęcone postaci mniej znanego malarza, prekursora fowizmu, Étienne’a Terrusa. Okazało się, że spośród 142 prac, które były w wystawione w muzeum, aż 82 były falsyfikatami. Oznacza to, że fałszywa okazała się więcej niż połowa zbiorów.

Fałszerze sztuki. Jak od

Odkrycie podrobionego dzieła sztuki nie jest łatwą sprawą. Podstawą postępowania dla galerii, która chce kupić dzieło sztuki, jest ustalenie proweniencji tego dzieła, a następnie kontakt z ekspertami od twórczości danego artysty i zapytanie ich o zdanie – bywa, że są to akademicy, kolekcjonerzy, ale także rodzina i spadkobiercy twórcy. Proweniencja to historia pochodzenia i przechodzenia dzieła z rąk do rąk od czasu jego powstania do teraźniejszości. Wzorcowa jest wtedy, gdy praca ma udokumentowaną historię własności wraz ze wszystkimi nazwiskami właścicieli i datami, kiedy obraz pozostawał w ich posiadaniu. Nie każde dzieło sztuki posiada tak idealną proweniencję i w dokumentach przedstawianych przez sprzedawcę zazwyczaj nie brakuje luk, domysłów i opinii.

Wtedy w sukurs kolekcjonerom przychodzi nauka. Najpopularniejszym naukowym sposobem na ustalenie autentyczności dzieła sztuki jest analiza detali, czyli metoda atrybucji opracowana w XIX wieku przez włoskiego historyka sztuki Giovanniego Morellego. W największym skrócie polega ona na drobiazgowej analizie dzieła w kontekście historycznym. Osoba przeprowadzająca taki proces zwraca na przykład uwagę na to, czy barwy, techniki i materiały użyte w dziele istniały w czasach, w których rzekomo ono powstało.

Jak można się domyślić, ta metoda również bywa zawodna – stosowanie właściwych materiałów i technik to elementarz doświadczonego, szanującego się fałszerza. Większą pewność daje zazwyczaj posłużenie się technikami kryminalistycznymi i analizą cyfrową dzieła sztuki. Dzięki nim można na przykład ocenić wiek danego obrazu, nie dając się nabrać na sztuczne „postarzanie” go, ale również zajrzeć za pomocą podczerwieni pod powierzchnię farby i zobaczyć, co się tam znajduje.

Głupi błąd celebryty

Istnieje anegdota – z oczywistych względów trudno ocenić jej prawdziwość – jakoby sam Michał Anioł pożyczał od współczesnych mu możnych dzieła dawnych mistrzów i doskonalił swój warsztat, kopiując je. Podobno swoje kopie doprowadził do takiej perfekcji, że właścicielom zwracał właśnie falsyfikaty, oryginały zostawiając sobie. Niezależnie od tego, czy jest prawdziwa, ta anegdota wskazuje na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, że fałszerstwa dzieł sztuki są tak stare jak sama sztuka, a po drugie – że fałszerze osiągają techniczne mistrzostwo dorównujące największym twórcom, a często nawet przebijające ich umiejętności.