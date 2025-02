Rolą dzieł wpisujących się w ten nurt jest bezpośrednie oddziaływanie na emocje i psychikę patrzącego. Wielu entuzjastów twórczości Pollocka odnajdywało też w jego płótnach konkretne kształty.

Być może jednak obrazy słynnego amerykańskiego abstrakcjonisty przedstawiają konkretne postacie czy symbole. Takiego zdania są naukowcy z Neuroscience Education Institute w Carlsbad w Kalifornii. Swoje przemyślenia na temat dzieł Pollocka zawarli w artykule na łamach naukowego czasopisma „CNS Spectrums”, którego wydawcą jest oficyna Cambridge University Press.

„Polloglify” Jacksona Pollocka. Co malował słynny artysta

Badacze zauważyli, że — w zależności od ustawienia obrazów Pollocka — pojawiają się w nich takie figuratywne elementy jak małpy, słonie, klauny, anioły, a nawet autoportrety artysty. Naukowcy nazwali je „Polloglifami”, nawiązując do nazwiska Pollocka.

Czy Pollock celowo ukrył w swoich obrazach te domniemane figury przedmiotów, zwierząt i innych postaci, czy może tworzył je w sposób nieuświadomiony? Badacze nie zajmują w tej kwestii zdecydowanego stanowiska. Ich zdaniem bardziej prawdopodobny jest jednak ten drugi scenariusz, zważywszy na zaburzenie afektywne dwubiegunowe, na które artysta cierpiał przez całe życie.

„Jego nadzwyczajna zdolność do tworzenia tego efektu poprzez ukryte Polloglify mogą wynikać z kreatywnego geniuszu Pollocka, mogą być też wzmocnione przez zdolności wzrokowo-przestrzenne, które opisano u niektórych pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym” — czytamy w raporcie.

Autorzy pracy podkreślają jednocześnie, że fakt, iż wielu ludzi widzi w obrazach Pollocka te same figury, nie wynika z pareidolii, czyli skłonności do dopatrywania się znanych kształtów tam, gdzie tak naprawdę ich nie ma. Naukowcy przypominają zresztą, że sam Pollock, choć starał się, aby jego obrazy były całkowicie abstrakcyjne, to zawsze zakładał możliwość, że ktoś zobaczy w nich jakieś figury.