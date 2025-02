Tajemnica dzieła Tycjana odkryta po 500 latach. Zagadkowy portret pod obrazem

Po prześwietleniu obrazu promieniami rentgenowskimi oczom badaczy ukazał się zupełnie inny obraz. Przedstawia on portret nieznanego mężczyzny i taki też roboczy tytuł naukowcy nadali temu dziełu. Co ciekawe, ukryty obraz znajduje się do góry nogami względem „Ecce Homo”.

Portret ukrywał się pod warstwami farby przez prawie 500 lat. Przedstawia niezidentyfikowanego jeszcze, brodatego mężczyznę w typowym dla epoki renesansu, eleganckim stroju, wskazującym na jego wysoki status. Mężczyzna trzyma w ręku pióro, obok niego znajduje się stos kartek i książek, co sugeruje również jego wysokie wykształcenie.

„To z pewnością portret bankiera, prawnika lub innego specjalisty w jego miejscu pracy” — tłumaczy w rozmowie z agencją Reuters profesor Nikolas Bakirtzis, historyk sztuki i architektury, który przewodzi zespołowi naukowców pracujących nad „Ecce Homo”.

Kim jest „nieznany mężczyzna” z portretu ukryty pod „Ecce Homo” Tycjana?

Odkrycia dokonano w trakcie przygotowań do prac konserwacyjnych nad słynnym obrazem Tycjana. Dzieło poddano badaniom mikroskopowym i wtedy uwagę naukowców przykuły inne pigmenty, znajdujące się w pęknięciach farby.