Banksy ukrywa swoją tożsamość. Nie ustają spekulacje na temat tego, kim jest. Wiadomo na pewno, że wciąż jest aktywny jako artysta i regularnie zamieszcza swoje prace na murach miast na całym świecie.

Reklama

Najnowszy mural Banksy'ego przedstawia bardzo popularny w malarstwie europejskim motyw Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który wydaje się dobrze wpisywać się w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Jak wiele prac Banksy’ego, również ta Madonna z Dzieciątkiem jest jednak dość niepokojąca.

Banksy: Madonna z Dzieciątkiem. Kolejny manifest tajemniczego artysty?

Banksy to pseudonim tyleż słynnego, co enigmatycznego i budzącego duże emocje brytyjskiego artysty ulicznego – lub grupy artystów. O Banksym wiadomo jedynie tyle, że wywodzi się z Bristolu, a także że jego prace, będące często wizualnymi komentarzami do aktualnej sytuacji na świecie, sprzedają się na aukcjach za miliony dolarów.

Ostatni raz Banksy autoryzował swoje prace w sierpniu, publikując na Instagamie serię zdjęć murali przedstawiających dzikie zwierzęta. Prace znalazły się w różnych lokalizacjach w przestrzeni publicznej Londynu.