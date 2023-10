Wyniki analizy są zaskakujące – wnioski z badań, które opublikowane zostały w czasopiśmie „Journal of the American Chemical Society”, wykazały bowiem, że farba wykorzystana przez Leonarda da Vinci w warstwie bazowej „Mony Lisy” ma odmienny skład chemiczny w porównaniu do jego innych dzieł. Artysta, uznawany za jednego z największych malarzy wszech czasów i za jedną z najwszechstronniej utalentowanych osób w historii, użyć miał unikalnej mieszanki składników.

Grupa francuskich naukowców doszła do tego wniosku, gdy we fragmencie słynnego płótna znalazła związek chemiczny nazywany plumbonakrytem. I choć historycy sztuki od dawna to podejrzewali, dopiero teraz potwierdzono, że da Vinci, chcąc zagęścić i łatwiej suszyć warstwy farby na samym początku prac nad „Moną Lisą”, zastosował proszek tlenku ołowiu. „Z zaskoczeniem odkryliśmy związek zwany plumbonakrytem. Da Vinci nie używał go jako pigmentu i nie była to część jego palety” – zaznaczają badacze, dodając, że mieszankę tę rzadko można spotykać na obrazach olejnych z tamtego okresu.

Naukowcy zauważają, że już samo wykrycie plumbonakrytu jest czymś niesamowitym, ze względu na jego nikłe pozostałości na obrazie – analizowana przez badaczy plamka farby była bowiem niewidoczna gołym okiem i cieńsza niż kosmyk włosów. Mimo jej wielkości, udało się jednak zbadać jej strukturę atomową, dzięki specjalistycznemu urządzeniu zwanym synchrotonem.

Obraz „Mona Lisa” Leonarda da Vinci. Badacze odkryli na płótnie niezwykły związek chemiczny

Eksperci zaznaczają, że wykrycie plumbonakrytu w strukturze chemicznej dzieł sztuki, to dość rzadkie zjawisko. Mimo to, "Mona Lisa" nie jest pierwsza. Wcześniej autor badania Victor Gonzalez znalazł związek między innymi w farbie na dziełach Rembrandta – niderlandzkiego malarza, rysownika i grafika, uważanego powszechnie za jednego z największych artystów europejskich i światowych.

Zdaniem badaczy oznacza to, że receptury farb były przekazywane sobie przez malarzy od wieków. - To właśnie Rembrandt naprowadził nas na ten trop. Stwierdziliśmy, że warto ponownie przeanalizować obrazy, nad którymi pracowaliśmy, i sprawdzić, czy one również nie zawierają tego samego związku - powiedziała Marine Cotte, współautorka badania, która pracuje w ESRF w Grenoble.