Tak skończy ostatnie dzieło Christo. Słynna instalacja przerobiona na namioty

„L’Arc de Triomphe, Wrapped”, ostatnie i głośne dzieło nieżyjącego już artysty znanego jako Christo, odsłonięto w Paryżu jesienią 2021 roku. Bułgarski gwiazdor sztuki w swoim stylu „opakował” paryski Łuk Triumfalny, sprawiając, że dobrze znany zabytek Paryża zyskał nowe oblicze – i przyciągnął tysiące turystów.

Reklama

Dzieło Christo trafi do recyklingu

Christo wsławił się swoimi efektownymi, wielkoskalowymi instalacjami artystycznymi w miastach na całym świecie. Polegały one zwykle na owinięciu jakiegoś słynnego budynku lub monumentu ogromnym kawałkiem tkaniny.

Jednym z najsłynniejszych dzieł Christo była instalacja pod tytułem „L’Arc de Triomphe, Wrapped” („ Łuk Triumfalny, owinięty”), którą Paryżanie i turyści z całego świata mogli oglądać od 18 września do 3 października 2021 roku. Pracę zrealizowano dopiero 60 lat po tym, kiedy mieszkający wówczas nieopodal Łuku Triumfalnego artysta wpadł na pomysł, aby owinąć słynny monument.

Władimir Jawaczew, krewny Christo, we współpracy z międzynarodową organizacją Parley for the Oceans, działającą na rzecz ochrony środowiska, pracuje nad projektem przetworzenia słynnej pracy.

Z materiału, w który „opakowany” został Łuk Triumfalny, powstaną namioty, wiaty i inne obiekty chroniące przed słońcem i deszczem. Zostaną wykorzystane podczas zbliżających się w Paryżu imprez, między innymi na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2024 roku.