Argument dotyczący pigmentów zbija Timothy Clifford, specjalizujący się we włoskim renesansie wykładowca i były dyrektor Szkockich Galerii Narodowych. W rozmowie z „Guardianem” zauważa on, że wiele pigmentów, których używało się w XVI wieku, nadal było popularnych również trzy wieki później. Wygląda więc na to, że zagadka autentyczności „de Brécy Tondo” jeszcze długo pozostanie nierozwiązana.