Powstał, jak przekonują architekci „dom pomiędzy”, który wypełnia lukę między starą i nową zabudową. Jest jednocześnie nowoczesny i tradycyjny, dzięki jasnemu nawiązaniu do charakteru sąsiedniej zabudowy.

Wzrok przyciąga minimalistyczna, śnieżnobiała bryła dopasowana formą i skalą do sąsiednich budynków. Kolor nawiązuje do kolorystyki powojennych domów, które uzupełniały pierwotną zabudowę osiedla. Duże przeszklenia i tarasy wpuszczają do wnętrz światło dziennie, a także odwołują się do idei „osiedla-ogrodu”, którym były i są wrocławskie Karłowice. Z jednej strony – blisko stąd do centrum Wrocławia, z drugiej – to ciche i pełne zieleni miejsce.

Główna bryła budynku ma trzy kondygnacje i dach dwuspadowy. Układ wnętrz jest bardzo tradycyjny. Parter obejmuje część dzienną z kuchnią, strefę wejściową, pomieszczenie gospodarcze i garaż. Na pierwszym piętrze znajdują się trzy sypialnie i dwie łazienki. Drugie piętro to otwarta, wielofunkcyjna przestrzeń z dwoma tarasami. Służy jako domowe biuro i siłownia, a także jako pokój gościnny.