Foto: Art Stations Foundation CH / Muzeum Susch

To muzeum mogło powstać w wielu innych miejscach na świecie, bardziej dostępnych, bardziej znanych, mocniej związanych ze światem wielkiej sztuki. A jednak jesteśmy tu, w sercu Alp. Dlaczego?

Muzeum mogłoby rzeczywiście powstać w wielu innych lokalizacjach – bardziej dostępnych, silniej osadzonych w globalnym obiegu sztuki współczesnej. Jednak decyzja o jego ulokowaniu właśnie w Susch była efektem zarówno osobistego procesu, jak i wielu okoliczności, które złożyły się na ten wybór w sposób organiczny i konsekwentny. Od początku mojej działalności jako aktywistki i mecenaski kultury towarzyszyła mi idea efektywnego dzielenia się sztuką z publicznością – nie jako gestu prestiżowego, ale jako wyrazu głębokiego przekonania, że sztuka powinna być dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Już w czasach funkcjonowania Starego Browaru w Poznaniu organizowałam wydarzenia artystyczne, niejednokrotnie o międzynarodowym zasięgu, które – choć osadzone w przestrzeni komercyjnej – służyły przede wszystkim idei otwartości i dialogu ze sztuką.

Marzenie o muzeum towarzyszyło mi od dawna i próbowałam je zrealizować w Polsce – zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie.

Kiedy zaczęłam mieszkać w Szwajcarii, nie porzuciłam tej idei; wręcz przeciwnie, pierwsze działania w Susch traktowałam jako etap przejściowy, uzupełniający to, co – jak sądziłam – w przyszłości będzie mogło zaistnieć w Polsce. Zakup pierwszego budynku w Susch nie był więc początkiem gotowej koncepcji, ale raczej kolejnym krokiem w procesie, który z czasem zyskał swoją logikę i ciężar decyzyjny. Z biegiem lat więzi z tym miejscem zaczęły się zacieśniać – zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i praktycznym. Gdy okazało się, że stworzenie instytucji muzealnej w Polsce nie będzie możliwe, projekt w Susch zyskał pełną autonomię. Wybór tej lokalizacji – choć na pierwszy rzut oka może wydawać się zaskakujący – jest dziś w pełni uzasadniony: to miejsce oferuje nie tylko wyjątkową przestrzeń fizyczną i krajobrazową, ale także symboliczny dystans wobec głównych centrów sztuki, który sprzyja refleksji, kontemplacji i głębszemu przeżywaniu sztuki.

Foto: Muzeum Susch, Art Stations Foundation CH. Foto: Andrea Badrutt

Jak udało się zbudować relację z mieszkańcami Susch? Czym jest dla nich to muzeum?

Nie wkroczyłam do tego miasteczka jako osoba z pieniędzmi, która może zrobić wszystko, na co ma ochotę. Nie mam takiej natury. To był płynny proces, którego początkiem była moja prośba, by miejscowa społeczność przyjęła mnie do siebie. Pomyślałam: wy mieszkacie tu od zawsze, a ja jestem nowa. Wysłuchajcie, co mam do powiedzenia. Będę szczęśliwa, jeśli mnie zaakceptujecie. Udało się. Mieszkańcy Susch jako pierwsi odwiedzili muzeum w przeddzień jego oficjalnego otwarcia. Myślę, że dzięki temu poczuli, że zostało ono stworzone także dla nich. Do dzisiaj to się nie zmieniło – miejscowi przychodzą do nas i chwalą się tym muzeum. Gdy zaczynaliśmy pracę, nie było to wcale oczywiste. Miałam świadomość, że mogę zostać odebrana jako osoba, która chce zburzyć spokój tego miasteczka.