Wcześniej, w kwietniu 2024 roku, marka Giorgio Armaniego miała inne problemy. Jak informował Reuters, z ustaleń sądu w Mediolanie wynikało, że firma Giorgio Armani Operations, część Armani Group, zlecała produkcję torebek, pasków i produktów skórzanych, dwóm firmom, które z kolei wynajęły do tego cztery chińskie firmy mające zakłady produkcyjne pod Mediolanem. Te firmy płaciły pracownikom 2-3 euro za godzinę, wymagały pracy po 10 godzin dziennie, niekiedy przez siedem dni w tygodniu. Wyprodukowane torebki dom mody Armani kupował za 250 euro, by ostatecznie oferować je w butikach za 1800 euro. Efekt? Firma Giorgio Armani Operations została objęta nadzorem sądowym.

Wszystkie marki wydały oświadczenia, w których na różne sposoby tłumaczyły się z tych spraw. Mimo to wszystkie te skandale wywołały niesmak i pytania o to, czy wyroby luksusowych marek wciąż są warte swoich horrendalnych cen – zwłaszcza że owe ceny ustawicznie rosną, a jakość produktów w wielu przypadkach jest coraz niższa. „Jeśli nie można zaufać nawet marce Loro Piana, to komu można ufać?” – pytał retorycznie branżowy serwis Business of Fashion w redakcyjnym komentarzu do ostatnich rewelacji na temat kryzysu wizerunkowego czołowego włoskiego producenta luksusowych ubrań z kaszmiru.