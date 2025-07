Centrum wydarzeń w ramach trwającego właśnie Expo 2025 w Osace jest monumentalny „Wielki krąg” – największy drewniany obiekt na świecie. Gigantyczną konstrukcję, która wyznacza teren wystawy, zaprojektował japoński architekt Sou Fujimoto.

„Wielki krąg”: największy drewniany obiekt na świecie

Mieszkańcy Osaki i wszyscy, którzy przyjechali do tego miasta na wystawę Expo 2025, mogą z bliska przyjrzeć się monumentalnemu „Wielkiemu kręgowi”. To centrum wydarzeń trwającej w Osace wystawy światowej, która właśnie minęła półmetek i potrwa jeszcze do 13 października 2025 roku. Władze szacują, że do tej pory teren Expo w Osace odwiedziło blisko 10 milionów osób. To niemal połowa spodziewanej w tym roku liczby gości na wystawie światowej.

Już przy okazji publikacji projektu „The Grand Ring”, czyli „Wielki kręgu” w Osace było wiadomo, że będzie to największy drewniany obiekt na świecie. Jak dotąd nie pojawił się żaden rywal, który mógłby odebrać „Wielkiemu kręgowi” ten tytuł.

Autorami projektu „Wielkiego kręgu” są architekci z tokijskiej pracowni Sou Fujimoto Architects. Przy opracowywaniu projektu budowli współpracowali z dwoma innymi japońskimi biurami – Tohata Architects & Engineers z Nagoi i Azusa Sekkei z Tokio.