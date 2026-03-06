Górujący nad chińskim miastem Tianjin, prawie 600-metrowy wieżowiec o nazwie Goldin Finance 117 to najwyższy opuszczony i niedokończony budynek na świecie. 10 lat temu prace na budowie biurowca przerwano po uzyskaniu przez konstrukcję docelowej wysokości. W takiej formie – niedokończony i niszczejący – chiński drapacz chmur stał w środku miasta. To jedna z najbardziej znanych „ofiar” chińskiego boomu na rynku nieruchomości.

Chiny: Opuszczony wieżowiec–widmo. Prace przerwano 11 lat temu

Wieżowiec znany jako Goldin Finance 117 w chińskim Tianjinie miał być magnesem dla inwestorów. Budynek mierzy 597 metrów wysokości i ma 128 kondygnacji – ale od wstrzymania prac budowlanych w 2015 roku nikt się nim nie zajmuje.

Niedokończony wieżowiec szpeci okolicę, strasząc oknami bez szyb, surowymi ścianami z betonu i odsłoniętym szkieletem budynku. Opuszczony gigant figuruje w Księdze Rekordów Guinnesa jako najwyższy opuszczony budynek na świecie.

Obiekt miał mieścić biura i pięciogwiazdkowy hotel. Na jego szczycie miało znaleźć się atrium w kształcie diamentu z basenem i platformą widokową. Wieżowiec był częścią większego planu urbanistycznego w tej części Tianjinu, który zakładał również budowę osiedla willowego, budynków komercyjnych i rozrywkowych, biur i obiektów rekreacyjnych.