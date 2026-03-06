Na to wydarzenie od dawna czeka wielu miłośników twórczości jednego z najbardziej oryginalnych rzeźbiarzy i malarzy XX wieku, jakim był Alberto Giacometti. W Paryżu otworzy się pierwsze na świecie muzeum poświęcone życiu i twórczości słynnego szwajcarskiego artysty. W ramach wystawy będzie można obejrzeć ogromną kolekcję pamiątek i dzieł Giacomettiego, z których wiele trafi na widok publiczny po raz pierwszy w historii.

Reklama Reklama

Paryż: Otwarcie Muzeum i Szkoły Giacomettiego

Żyjącego w latach 1901-1966 Alberto Giacomettiego uważa się za jednego z najbardziej wizjonerskich współczesnych artystów. Jego dzieła, wśród których znajdują się zarówno rzeźby, jak i obrazy, mają niezwykłą atmosferę, łącząc w sobie elementy surrealizmu i ekspresjonizmu.

Giacometti był bardzo płodnym artystą. W ciągu swojej liczącej ponad pięć dekad aktywności artystycznej stworzył setki obrazów i rzeźb, a także tysiące rysunków. Te i wiele innych eksponatów związanych z życiem i twórczością artysty będzie można obejrzeć w powstającym właśnie Muzeum i Szkole Giacomettiego.

Fundacja Alberto i Annette Giacomettich, która przygotowuje się do wielkiego otwarcia muzeum, od lat planowała ten krok. Chodziło o znalezienie większego budynku muzealnego, bo powierzchnia obecnego Instytutu Giacomettiego przy Rue Victor Schoelcher, który funkcjonuje jako muzeum, wynosi zaledwie 350 metrów kwadratowych.