Na to wydarzenie od dawna czeka wielu miłośników twórczości jednego z najbardziej oryginalnych rzeźbiarzy i malarzy XX wieku, jakim był Alberto Giacometti. W Paryżu otworzy się pierwsze na świecie muzeum poświęcone życiu i twórczości słynnego szwajcarskiego artysty. W ramach wystawy będzie można obejrzeć ogromną kolekcję pamiątek i dzieł Giacomettiego, z których wiele trafi na widok publiczny po raz pierwszy w historii.
Żyjącego w latach 1901-1966 Alberto Giacomettiego uważa się za jednego z najbardziej wizjonerskich współczesnych artystów. Jego dzieła, wśród których znajdują się zarówno rzeźby, jak i obrazy, mają niezwykłą atmosferę, łącząc w sobie elementy surrealizmu i ekspresjonizmu.
Giacometti był bardzo płodnym artystą. W ciągu swojej liczącej ponad pięć dekad aktywności artystycznej stworzył setki obrazów i rzeźb, a także tysiące rysunków. Te i wiele innych eksponatów związanych z życiem i twórczością artysty będzie można obejrzeć w powstającym właśnie Muzeum i Szkole Giacomettiego.
Fundacja Alberto i Annette Giacomettich, która przygotowuje się do wielkiego otwarcia muzeum, od lat planowała ten krok. Chodziło o znalezienie większego budynku muzealnego, bo powierzchnia obecnego Instytutu Giacomettiego przy Rue Victor Schoelcher, który funkcjonuje jako muzeum, wynosi zaledwie 350 metrów kwadratowych.
To za mało, aby stworzyć odpowiednią ekspozycję dla ponad dziesięciu tysięcy przedmiotów, które znajdują się w zasobach Fundacji Giacomettich. Są to między innymi rzeźby, obrazy i rysunki autorstwa artysty, a także mnóstwo należących do niego przedmiotów i materiałów archiwalnych. Wystawa w Instytucie Giacomettiego, której częścią była między innymi zrekonstruowana pracownia artysty, prezentowała zaledwie ułamek tego, co zostawił po sobie Szwajcar.
Na szczęście udało się znaleźć przestrzeń, która pomieści tak obszerną kolekcję i pozwoli właściwie je zaprezentować. Nowe muzeum, którego otwarcie zapowiedziano na 2028 r., będzie się znajdować w dawnym budynku dworca kolejowego przy Placu Inwalidów w siódmej dzielnicy Paryża, a więc w najbardziej prestiżowej lokalizacji w samym centrum miasta, niedaleko Luwru, Musée d'Orsay, Grand Palais i Wieży Eiffela.
Stworzenie przestrzeni dla Muzeum i Szkoły Giacomettiego w zabytkowej stacji kolejowej wpisuje się w szerszy program władz Paryża o nazwie Réinventer Paris (fr. „Ponownie odkryć Paryż”). Inicjatywa ma na celu wykorzystanie dziesiątek zabytkowych budynków na terenie miasta, które jak dotąd stały puste, a mają potencjał pełnienia nowych funkcji.
Powierzchnia XIX-wiecznej stacji, którą wybudowano na potrzeby Wystawy Światowej z 1900 r., wynosi sześć tysięcy metrów kwadratowych. Połowę tej przestrzeni zajmie wystawa, resztę – szkoła plastyczna.
Zgromadzenie tak ogromnej ilości dzieł i pamiątek po Giacomettim w zasobach jednej instytucji zawdzięczamy jego żonie Annette, która odziedziczyła cały jego majątek po śmierci artysty w 1966 r. Przez całe życie pilnie strzegła spójności wszystkich przedmiotów, które przejęła: nie sprzedała ani jednej rzeczy, która należała do jej męża i skrupulatnie katalogowała każde jego dzieło.
Annette Giacometti nie chciała sprzedać prac i pamiątek po mężu nawet państwu, bo nie było gwarancji, że kolekcja pozostanie spójna. Ostatecznie jednak po jej śmierci państwo przejęło wszystkie przedmioty, co na mocy dekretu francuskiego ministra kultury doprowadziło w 2003 r. do powstania fundacji imienia Giacomettiego i jego żony.
