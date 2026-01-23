Mouna Ayoub to pochodząca z Libanu przedsiębiorczyni i miliarderka, która od kilku dekad kolekcjonuje kreacje pochodzące z czołowych domów mody. Ayoub postanowiła pozbyć się części swoich zbiorów, których łączna wartość jest trudna do oszacowania, ale z całą pewnością można ją oceniać na wiele milionów dolarów.

Reklama Reklama

Mouna Ayoub: Kolekcjonerka haute couture

Kolekcja haute couture pochodzącej z Libanu Mouny Ayoub może przyprawić o zawrót głowy niejednego miłośnika i miłośniczkę mody. Jedna z najwierniejszych i najcenniejszych klientek takich marek jak Dior, Chanel czy Schiaparelli przez 45 lat zgromadziła kilka tysięcy projektów, które uszyto na jej zamówienie.

Pod koniec ubiegłego roku miliarderka rozpoczęła proces pozbywania się swojego obszernej kolekcji. W listopadzie w Paryżu pod młotek poszły elementy archiwalnych kolekcji autorstwa Jeana Paula Gaultiera i Karla Lagerfelda dla Chanela. Niektóre z nich osiągnęły rekordowe kwoty sprzedaży.

Już niebawem, także w Paryżu, odbędzie się kolejna aukcja, tym razem ponad 200 projektów marki Dior autorstwa Marca Bohana, Gianfranco Ferré, Johna Galliano, Rafa Simonsa i Marii Grazii Chiuri. Wartość kreacji waha się od kilku do ponad stu tysięcy euro.