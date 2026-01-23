Reklama

Największa na świecie kolekcja haute couture pod młotek. Powstawała przez 45 lat

Mouna Ayoub zasłynęła jako jedna z największych kolekcjonerek mody na świecie. Teraz miliarderka zaczęła wyprzedawać swoje archiwum kreacji takich domów mody jak Dior czy Chanel.

Publikacja: 23.01.2026 14:27

Mouna Ayoub zaczęła inwestować w modę w latach 80.

Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Izabela Popko

Mouna Ayoub to pochodząca z Libanu przedsiębiorczyni i miliarderka, która od kilku dekad kolekcjonuje kreacje pochodzące z czołowych domów mody. Ayoub postanowiła pozbyć się części swoich zbiorów, których łączna wartość jest trudna do oszacowania, ale z całą pewnością można ją oceniać na wiele milionów dolarów.

Mouna Ayoub: Kolekcjonerka haute couture

Kolekcja haute couture pochodzącej z Libanu Mouny Ayoub może przyprawić o zawrót głowy niejednego miłośnika i miłośniczkę mody. Jedna z najwierniejszych i najcenniejszych klientek takich marek jak Dior, Chanel czy Schiaparelli przez 45 lat zgromadziła kilka tysięcy projektów, które uszyto na jej zamówienie.

Pod koniec ubiegłego roku miliarderka rozpoczęła proces pozbywania się swojego obszernej kolekcji. W listopadzie w Paryżu pod młotek poszły elementy archiwalnych kolekcji autorstwa Jeana Paula Gaultiera i Karla Lagerfelda dla Chanela. Niektóre z nich osiągnęły rekordowe kwoty sprzedaży.

Już niebawem, także w Paryżu, odbędzie się kolejna aukcja, tym razem ponad 200 projektów marki Dior autorstwa Marca Bohana, Gianfranco Ferré, Johna Galliano, Rafa Simonsa i Marii Grazii Chiuri. Wartość kreacji waha się od kilku do ponad stu tysięcy euro.

Dlaczego Mouna Ayoub wysprzedaje swoją kolekcję? W niedawnym wywiadzie dla „Financial Times” 68-letnia miliarderka stwierdziła, że nadszedł czas, aby kolejne pokolenie kolekcjonerów mogło nacieszyć się cennymi kreacjami.

Kolekcjonerka przyznała też, że nie znalazła w swoim otoczeniu nikogo, kto zechciałby należycie zająć się tak dużym archiwum cennych kreacji. Przejęciem zbiorów miliarderki nie są też zainteresowane jej dzieci.

Sprzedając kreacje, Ayoub z pewnością na nich zarobi. Ich wartość z biegiem lat znacznie wzrosła, zwłaszcza że kolekcjonerka odpowiednio je przechowywała, dzięki czemu nawet po wielu latach wyglądają jak nowe. Ayoub ma nadzieję, że jej zbiorami zainteresują się muzea gotowe odpowiednio wyeksponować zakupione kreacje.

Mouna Ayoub: Od kelnerki do żony saudyjskiego miliardera

Mouna Ayoub urodziła się 27 lutego 1957 w Kuwejcie, pochodzi z niezamożnej libańskiej rodziny. Miłość do haute couture – zwłaszcza do kreacji Christiana Diora – zaszczepiła jej matka, która sama była ogromną miłośniczką stylu francuskiego projektanta, choć sama nie mogła sobie pozwolić na żaden z jego projektów.

Życie i kariera Ayoub to typowa historia, w której młoda, piękna dziewczyna poznaje miliardera z Zatoki Perskiej. Kiedy Mouna miała 18 lat i pracowała w Paryżu jako kelnerka, spotkał ją saudyjski miliarder Nasser Al-Rashid i wkrótce poprosił ją o rękę.

Poślubiwszy miliardera Ayoub mogła pozwolić sobie na kupowanie kreacji, o których marzyła od dzieciństwa. W latach 80. rozpoczęła się trwająca 45-letnia jej przygoda z kolekcjonowaniem haute couture. Jak sama przyznaje, chciała ocalić od zapomnienia produkty krawiectwo najwyższej jakości w czasach, gdy coraz częściej jest ono wypierane przez ubrania produkowane masowo.

Małżeństwo z Nasser Al-Rashidem nie było szczęśliwe, para rozwiodła się w 1996 roku. Ayoub w 2000 roku wydała książkę zatytułowaną „La Vérité” o tym rozdziale swojego życia, i stała się ona bestsellerem. Udało się jej też wyjść na swoje: jako wykształcona ekonomistka z czasem zbudowała własną fortunę, działając na rynku nieruchomości. Jej bogactwo pozwoliło na kontynuowanie pasji do gromadzenia dzieł najwybitniejszych projektantów świata mody= czasów.

Źródło: rp.pl

