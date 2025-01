Jak wygląda dzisiaj twoja praca szefa kuchni?

BS: Bycie kucharzem to całe moje życie. Funkcjonuję w świecie, w którym wszystko kręci się wokół tematu jedzenia. Jako szefowie kuchni non stop o tym myślimy. Głowy nieustannie zajmują nam przepisy na rozmaite dania, nawet jeśli mamy akurat dzień wolny. Jestem współwłaścicielem restauracji, więc myślę też o sali – co zmienić, jak zrobić to inaczej. Do restauracji zawsze wchodzę głównym wejściem, żeby przekonać się, jak wygląda sala, a przy okazji wpaść na pomysł, co jeszcze można poprawić. Nauczono mnie, że kucharz nie tylko gotuje, ale powinien też interesować się wszystkim, co go otacza – a więc sprawdzeniem kieliszków, przetestowaniem kawy, dobraniem wina. Właśnie tak pracuję.

Jak to się stało, że zostałeś kucharzem?

BS: Najważniejsze dla kucharza jest to, żeby znaleźć mentora, który nauczy go ciężkiej pracy, zarazi pasją i miłością do produktu. Wyjechałem do Wielkiej Brytanii i pracę w gastronomii zacząłem dosłownie od zmywaka. W Londynie ukończyłem bardzo dobrą szkołę gastronomiczną. Pracowałem w gwiazdkowych restauracjach, w znanych hotelach, ale też i w pubach. Mimo to nie mogłem się odnaleźć. To były świetne miejsca, ale mi cały czas czegoś brakowało. Któregoś dnia powiedziałem: dość. Zająłem się grą na giełdzie, wszedłem też w świat IT. Pamiętam dzień, gdy siedziałem z moją narzeczoną w kawiarni na Bond Street w Londynie i przeglądaliśmy oferty zatrudnienia. Wśród nich pojawiła się propozycja pracy u Toma Aikensa, znanego szefa kuchni. Byłem zaskoczony, takie oferty się nie trafiają często. Dużo słyszałem na jego temat, jak dobry ma zespół, ale też – jak trudna jest to praca. Wysłałem CV, Tom odpisał. Tydzień później znalazłem się w kuchni jego restauracji. Po miesiącu zrozumiałem, że to jest to. Kochałem tę pracę i ekipę, z którą pracowałem. Tom miał swój system organizacji pracy: on był tym „złym”, naszym przeciwnikiem, a my mieliśmy wspólnie grać na niego. Byliśmy jedną drużyną. Jeśli pojawiała się słabsza osoba, naszym zadaniem było dbanie o to, by była tak dobra jak reszta zespołu. Tom Aikens mnie ukształtował. Pokazał mi wartość kuchni, wytłumaczył, dlaczego to robimy, zaraził miłością do gotowania. Jeżeli pracujesz 18–20 godzin dziennie, to musisz kochać tę pracę.

Jak ważne było to, by wyjechać za granicę?