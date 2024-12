Renzo Piano nie trzeba przedstawiać nikomu, kto choć trochę interesuje się architekturą. Światowej sławy włoski architekt, którego uhonorowano nagrodą Pritzkera, zwaną „architektonicznym Noblem”, zaprojektuje swój pierwszy budynek w Polsce — nowe muzeum na terenie zespołu pałacowo-parkowego pod Warszawą, którego właścicielem jest Fundacja Rodziny Staraków.

Renzo Piano zaprojektuje pod Warszawą muzeum dla Fundacji Rodziny Staraków

Urodzony 14 września 1937 roku w Genui Renzo Piano to jeden z najbardziej cenionych współczesnych architektów. Uważa się go za jednego z prekursorów stylu high-tech, który charakteryzuje się szeroko zakrojonym wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych zarówno w konstrukcji budynków, jak i w ich wykończeniu.

W 1998 roku Renzo Piano uhonorowano nagrodą Pritzkera za wybitne zasługi dla światowej architektury. Do tego najbardziej prestiżowego branżowego wyróżnienia przylgnęło określenie „architektonicznego Nobla” — to swoiste ukoronowanie kariery architekta.

Spod ołówka Piano wyszło mnóstwo słynnych projektów, w tym wieżowce The New York Times Building w Nowym Jorku i The Shard w Londynie, lotnisko Kansai w Osace, audytorium Parco della Musica w Rzymie, Plac Poczdamski w Berlinie czy Centrum Pompidou w Paryżu. Już niebawem do długiej listy projektów Piano dołączy realizacja w Polsce — we wsi Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.