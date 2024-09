Nowa najbardziej pożądana marka luksusowa na świecie. Dominacja na rynku wtórnym

O produktach marek luksusowych mówi się, że są nie tylko stylowe – mogą także świetnie trzymać wartość, więc są dobrą inwestycją. Dlatego ich cykl życia jest długi, znacznie dłuższy niż w przypadku produktów „szybkiej mody”, które mają być tanie i dostępne.

Które z marek budzą największe zaufanie nabywców i nabywczyń – jako nie tylko gwarant jakości, ale też dobra inwestycja? Przebadali to eksperci zatrudnieni przez platformę The RealReal zajmującą się sprzedażą produktów luksusowych z drugiej ręki. Doroczny raport tej platformy podsumowujący wiodące trendy na rynku wtórnym zawiera ranking najbardziej pożądanych marek luksusowych jeśli chodzi o produkty używane.

Louis Vuitton: najbardziej pożądana marka luksusowa na rynku wtórnym

Okazuje się, że gdy mówimy o vintage, wygrywa konserwatyzm i stawianie na to, co pewne – pod względem stylu i inwestycji. W 2024 roku na szczycie zestawienia przygotowanego przez The RealReal znalazła się marka Louis Vuitton mająca prawie 200 lat historii.

Louis Vuitton cieszy się ogromną popularnością wśród przedstawicieli niemal wszystkich pokoleń. W porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem The RealReal marka zaliczyła awans, wspinając się z drugiego miejsca na szczyt.