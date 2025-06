Jak wyglądały kulisy powstania LOOPE?

Stworzyliśmy tę markę wspólnie z doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzącym ustabilizowany biznes, mającym zasoby technologiczne oraz wiarygodność – i finansową, i biznesową. Żeby powstało LOOPE, musiało dojść do spotkania takiej osoby jak on z kimś takim jak ja. Zresztą pierwotnie on odezwał się do mnie w nieco innej sprawie – chciał, żebym po prostu zaprojektował dla niego gamę nowych produktów w oparciu o technologię, którą dysponuje. Nie byłem przekonany do tego pomysłu, bo nie chciałem bezrefleksyjnie projektować przedmiotów z plastiku.

Zanim zdecydowałem się na tę współpracę długo myślałem czy to zadanie dla mnie, spędziłem też sporo czasu w saunie, tam najlepiej mi się myśli.

W końcu dotarło do mnie, że to jest coś, co powtarzam od dawna: łatwo jest krytykować plastik. Co dobrego mogę zrobić z tego tworzywa w tej unikatowej sytuacji? Czy potrafię zaproponować rozwiązanie, co przyczyni się, choćby w małym stopniu, do zmiany? Uznałem, że to interesujące wyzwanie – zrobić z plastiku coś ambitnego, co będzie miało głęboki sens.

Jakie były założenia projektu?

Uzgodniliśmy, że muszą powstać produkty zaawansowane wzorniczo i jakościowo. Recykling często pojawia się jako temat przy okazji produkcji przedmiotów z plastiku, ale my potraktowaliśmy to jako nasze modus operandi. Jesteśmy w stanie w stu procentach przetworzyć nasze produkty. Oczywiście, wbrew cytatowi, który przywołał pan na początku, to nie jest proces, który może trwać w nieskończoność. Polietylen będzie zmieniał kolor, stopniowo zacznie stawać się coraz ciemniejszy. Z drugiej strony – nawet zupełnie czarny kolor to nic złego. Chcę jednak zwrócić uwagę na coś innego: sięgając po odpady, kreujemy nową estetykę zrównoważonego rozwoju. Kolorystyka jest wykreowana na bazie istniejących zasobów, jest zatem w dużym stopniu wypadkową. Struktura koloru, różne wtrącenia i faktura na powierzchni nie jest w tradycyjnym znaczeniu „idealna”. Trudno się dziwić, tworzywo podlega zmieszaniu i przetworzeniu, więc nie jest wizualnie jednorodne. Jako społeczeństwo, musimy jednak przyzwyczaić się do zmian, które nadchodzą. Wprowadzając LOOPE, staramy się oswajać ludzi z innym myśleniem o potrzebach estetycznych. Nie oznacza to kompromisu, czyli zgody na brzydotę. Nasze tworzywo jest ładne, tylko inaczej. Jest atrakcyjne jak piegi na nosie, czy sęki w drewnie. To rodzaj naturalnego piękna materiału, który cyrkuluje i staje się czymś dobrym nie tylko dla człowieka.

Czy taka zmiana w myśleniu, nie tylko projektantów, ale i konsumentów, zaczyna być widoczna w świecie designu?

Musimy funkcjonować w taki sposób, żeby materię i energię Ziemi wykorzystać w mądry sposób, jednocześnie ekologiczny i ekonomiczny. Do tego, co robię, podchodzę z zacięciem wręcz politycznym, bo dostrzegam okazję do tego, żeby zacząć zmieniać system, który przyjął paradygmat nadprodukcji i nadkonsumpcji. Trzeba go zmienić, ewolucyjnie wypracowując coś nowego, inspirując nowe kierunki rozwoju. Mówię to oczywiście z ogromną pokorą, ale i poczuciem, że ta kropla być może jednak drąży skałę. Zmiana musi gdzieś mieć swój początek, z pewnością nie jeden. Postrzegam inicjatywę o nazwie LOOPE jako jeden z wielu początków, który pokazuje że zmiana rzeczywiście jest konieczna i możliwa. Nie można czuć onieśmielenia liczbą obszarów, w których zmiana musi się dokonać. Trzeba ją robić z każdego miejsca.