Bertrand Piccard: zbyt długo jestem na lądzie. Nowy projekt słynnego odkrywcy

Bertrand Piccard: odkrywca na własnych zasadach

Kim jest Bertrand Piccard? Zadaję mu to pytanie na początku naszej rozmowy. – Jestem odkrywcą nowych sposobów myślenia i działania – odpowiada bez wahania. Ma stalowe, przeszywające spojrzenie, starannie dobiera słowa, mówi niesłychanie precyzyjnie. – Zawsze staram się wywracać rzeczy do góry nogami, zmieniać je i sprawiać, by stawały się lepsze – dodaje.

Czytaj więcej Sztuka Polska artystka „zamieszka” w centrali firmy SpaceX. „To uczy skromności” Agnieszka Piłat, polska artystka od lat tworząca w USA, otrzymała zaproszenie na tzw. rezydencję do centrali SpaceX, jednej z firm Elona Muska. Polka, zafascynowana technologią, stworzy cykl obrazów poświęconych eksploracji kosmosu. To jej druga współpraca ze SpaceX.

Bertrand z zawodu jest psychiatrą, lekarzem z wieloletnią praktyką w Szwajcarii. Zaskakujący wybór drogi zawodowej dla kogoś, kto od dziecka wzrastał w rodzinie bada- czy i odkrywców – oprócz ojca i dziadka, także brat dziadka Jean Felix Piccard. Dlaczego w takim razie medycyna? – Z moją mamą często rozmawiałem o filozofii, psychologii czy duchowości. Była kimś, kogo nazywam „odkrywczynią duszy”. Interesowała ją filozofia Wschodu i psychologia. To mnie wciągnęło – wspomina Bertrand. – Spędziliśmy mnóstwo czasu na rozmowach o życiu i Bogu, o tym, kim jesteśmy i dlaczego istniejemy.

Te rozmowy pomogły mu, gdy musiał zdecydować, kim chce zostać. – Mój ojciec dał mi radę: cokolwiek wybierzesz, rób to dobrze i z mentalnością pioniera. Możesz być odkrywcą na własnych zasadach – opowiada. Bertrand został lekarzem, ale nie zapomina o radzie ojca. – Zawsze kwestionowałem założenia i utarte przekonania – tłumaczy.

Dlatego, jak mówi, zainteresował się chińską medycyną czy hipnozą. O tych tematach nie uczono na uniwersytetach w Europie. – Traktowano je jak herezję. Kiedyś podczas wykładu zapytałem profesora, jak pomagać ludziom, którzy nie rozumieją sensu życia. Odpowiedział: jesteś tu po to, by zostać psychiatrą, a nie księdzem. To był dla mnie szok – wspomina. Bertrand skończył studia i został cenionym lekarzem. – To, czego nauczyłem się na studiach, absolutnie nie wystar-czało do tego, by leczyć ludzi. Zacząłem więc odkrywać inne obszary wiedzy i uczyć się od innych mistrzów. To pozwoliło mi stać się lepszym psychiatrą – wspomina. Czy jednak jako jeden z Piccardów mógł zagłuszyć swój gen odkrywcy?

Dwie porażki i jeden sukces Bertranda Piccarda

1 marca 1999 roku ze szwajcarskiej miejscowości Chateau d’Oex, położonej na wysokości około 1000 m n.p.m., wzniósł się w powietrze srebrzysty balon przypominający jajko. Niósł kapsułę, w której podróżowało dwóch śmiałków. Jednym z nich był Bertrand Piccard, drugim – Brytyjczyk Brian Jones. Celem było okrążenie Ziemi bez międzylądowania. Udało się – po blisko 20 dobach niekiedy dramatycznej walki w powietrzu Breitling Orbiter 3 wylądował na pustyni w Egipcie. To było historyczne dokonanie. Droga do tego sukcesu nie była usłana różami.