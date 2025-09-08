Kobiecość w 2025 roku. Jak zerwać ze schematami, które nam nie służą?

Aktualizacja: 08.09.2025 22:47 Publikacja: 08.09.2025 16:00
Marta Teodorwska i Julia Turewicz.
Foto: Materiały prasowe
Julia Turewicz: To przestrzeń dla kobiet, które chcą się rozwijać, ale nie w trybie „więcej, szybciej, mocniej”, tylko spokojniej, uważniej, bliżej siebie. Studio 225 nie jest ani coworkiem, ani szkołą coachingową. Nasz koncept zakłada rozwój, który następuje w rytmie życia, z uwzględnieniem tego, że czasem chcesz pracować nad sobą, a czasem po prostu zależy ci na kontakcie z innymi kobietami, po to, by wspólnie napić się herbaty i słuchać ich opowieści.
Marta Teodorowska: Robimy wykłady, warsztaty, procesy mentoringowe w oparciu o cykle tematyczne. Studio 225 to miejsce, do którego można po prostu przyjść, bez presji, oceniania czy potrzeby udowodnienia czegoś.
Julia Turewicz: Z miesiąca na miesiąc utwierdzamy się w przekonaniu, że kobiety nie tylko chcą się rozwijać, ale potrzebują do tego bezpiecznej przestrzeni. Takiej, w której nie trzeba grać ról, udawać, że wszystko się „ogarnia”. Miejsca, w którym można zadać pytanie: „Co teraz jest dla mnie ważne?” – i dostać w odpowiedzi wsparcie, a nie listę rzeczy do odhaczenia.
Marta Teodorowska: Ta potrzeba bliskości, uważności, rozwoju w rytmie życia – a nie przeciwko niemu – jest dziś bardziej uniwersalna niż kiedykolwiek. Kobiety coraz częściej są zmęczone funkcjonowaniem w trybie „ciągłej gotowości”. Chcą przełamać schematy, które im nie służą. W Studio 225 mogą się zatrzymać, przyjrzeć sobie, poukładać to, co w środku. To nie jest chwilowa moda. To głęboka zmiana, którą zauważamy u kobiet z bardzo różnych środowisk – i ta wspólnota doświadczeń jest poruszająca.
Julia Turewicz: Ja w Studiu po prostu oddycham inaczej. Tu nie muszę być „ogarniającą wszystko Julią”. Mogę usiąść, napić się herbaty, posłuchać, co u innych, albo powiedzieć: „dziś mam spadek formy” – i nikt się nie zdziwi. Studio to mój miękki ląd – przestrzeń, w której mogę być nie tylko osobą od strategii, ale też uczestniczką.
Marta Teodorowska: Czuję się tu po prostu normalnie. Jest dużo śmiechu, rozmów o codzienności, czasem o zmęczeniu i radości z drobnych rzeczy. Lubię to, że nikt tu nie musi być „gotowy” ani idealny. Ani my, ani kobiety, które do nas przychodzą.
Julia Turewicz: Zaskoczyło nas to, jak szybko kobiety wchodzą w głęboki poziom rozmowy, jeśli czują się bezpiecznie. Czasami wystarczy kilkanaście minut, by zwykła pogawędka przy kawie zmieniła się w poważną wymianę opinii. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy spragnione autentycznych relacji. I jak rzadko mamy na nie przestrzeń w codziennym życiu.
Marta Teodorowska: Mnie zaskoczyło to, jak wiele mamy wspólnego i jak często doświadczamy bardzo podobnych emocji, ale także, jak poznanie innej perspektywy potrafi dać do myślenia. Dostrzegamy gotowość do wchodzenia w relacje, prawdziwe, nie tylko na poziomie networkingu czy „wymiany kontaktów”. Kobiety, które przychodzą na nasze warsztaty, są otwarte, empatyczne, ciekawe siebie. Bardzo szybko pojawia się między nimi nić porozumienia, nawet jeśli się nie znają.
Marta Teodorowska: Latem mamy wakacyjną przerwę od warsztatów. To świadoma decyzja – chcemy, żeby Studio 225 działało w zgodzie z naturalnym rytmem życia, a nie wbrew niemu. To czas oddechu, wyjazdów, bycia bliżej natury, rodziny i siebie. Nie chcemy tego zakłócać.
Julia Turewicz: Program dzielimy na bloki tematyczne – Ty, Relacje, Rodzicielstwo, Zdrowie, Seks, Kariera, Kobido umysłów. Każdy blok składa się z warsztatów, spotkań tematycznych, które krążą wokół wskazanych tematów. Mamy też mentoring, który prowadzimy indywidualnie.
Marta Teodorowska: Zależy nam, żeby Studio było żywe – żeby odpowiadało na potrzeby, a nie tylko odtwarzało sprawdzone schematy. Dlatego nowy sezon to miks: powrót popularnych warsztatów, ale też całkowicie nowe propozycje, które wychodzą naprzeciw temu, co przynosi dzisiejszy świat. Ogromnie cieszymy się, że niektóre warsztaty – jak „Money for dinner – finansowy mental” czy „Koniec etatu, idę na swoje! Czy warto i czy jesteś na to gotowa?” wracają na prośbę uczestniczek. Te tematy budzą zainteresowanie i widzimy, że wiele kobiet chce do nich wracać z nowej perspektywy lub po prostu nie miało okazji wziąć w nich udziału.
Marta Teodorowska: To pewnie zawodowe skrzywienie, bo obie od lat funkcjonujemy w świecie trendów, marek, narracji czy zmian społecznych. Śledzimy, co dzieje się w psychologii, polityce czy wellbeingu. Obserwujemy trendy, czasami same je kreujemy i wprowadzamy w Studio 225, ale tylko wtedy, gdy uznajemy je za wartościowe.
Julia Turewicz: Chciałyśmy nazwać to, co czujemy i obserwujemy od dawna – w Studio, podczas warsztatów, ale też w prywatnych rozmowach czy w dyskursie publicznym. Punktem wyjścia były dla nas doświadczenia kobiet, a dopiero potem – dane, badania i analizy. Ten raport jest więc trochę jak nasza wspólna mapa – oparty na faktach, ale zakorzeniony w emocjach, wyborach i codzienności.
Marta Teodorowska: Każdy z opisanych w nim kierunków jest odpowiedzią na realną zmianę. Trendy definiujemy w ujęciu socjologicznym. To zapis kierunku, w którym zmierza kobiecy świat, a także sugestie, co z tego możemy wziąć dla siebie.
Marta Teodorowska: Pokazuje, że w 2025 roku jesteśmy w trakcie dużego przewartościowania – i choć na naszych warsztatach widać, że niektóre z tych zmian budzą jeszcze wątpliwości czy pytania, to w skali globalnej są one już faktem. Softcare, czyli odchodzenie od presji perfekcjonizmu, czy Lifelong Learning jako warunek odnalezienia się w świecie nowych technologii – to kierunki, które w innych krajach są mocno zakorzenione, a u nas dopiero nabierają rozpędu. Coraz częściej pojawia się też temat analogowego dobrostanu i świadomego odłączania się od ekranów, choć dla wielu osób to wciąż wyzwanie.
Julia Turewicz: Widać też, że w globalnym dyskursie praca coraz częściej przyjmuje formę hybrydowej tożsamości zawodowej „Work As You Are”, a rozmowy o pieniądzach – także te bardzo osobiste – przestają być tabu. W Polsce część kobiet nadal potrzebuje czasu, żeby poczuć się w tych tematach swobodnie, ale inspirujące jest to, że kiedy stworzy się bezpieczną przestrzeń do rozmowy na ten temat, pojawia się ciekawość i chęć spróbowania. To wszystko składa się na obraz społeczeństwa, które odchodzi od jedynej „słusznej” ścieżki i coraz częściej wybiera życie w zgodzie ze sobą – nawet jeśli oznacza to pójście pod prąd.
Julia Turewicz: Nasz raport pokazuje, jakie tematy są dziś dla kobiet ważne, a nie tylko głośne w mediach. Spisane przez nas kierunki i narzędzia napawają optymizmem i dają odwagę. Kiedy zauważasz, że pewne zmiany zachodzą na szeroką skalę, łatwiej podjąć decyzję, żeby zrobić coś inaczej – w biznesie, w organizacji czy w życiu prywatnym.
Marta Teodorowska: 1 października podczas organizowanego przez nas eventu nasi goście otrzymają raport w pełnej wersji. Oprócz tego będzie można go pobrać z naszej strony i social mediów. Co najważniejsze, rozwinięcie poszczególnych tematów omówionych w raporcie będzie odbywać się podczas warsztatów w Studio 225.
Marta Teodorowska: Mamy prawo wybierać swój rytm życia, niezależnie od tego, co mówi nam świat zewnętrzny. Rozwój nie musi oznaczać ścigania się z innymi, a zmiana może zacząć się od małego kroku, który jest w zgodzie z nami.
Studio 225
Studio 225 to przestrzeń stworzona w 2023 roku przez Julię Turewicz i Martę Teodorowską, które połączyły swoje wieloletnie doświadczenie w biznesie i pasję do wspierania kobiet. Jego misją jest wspieranie kobiet w odkrywaniu siebie na nowo, realizowaniu marzeń i życiu na własnych zasadach. W Studio 225, znajdującym się przy ul. Nowogrodzkiej 4/2 w Warszawie, kobiety mogą rozwijać swoje kompetencje w obszarach takich jak relacje, zdrowie, kariera, sztuka, rodzicielstwo, a także skupić się na równowadze między życiem zawodowym i prywatnym. Studio 225 organizuje też sesje mentoringowe, warsztaty oraz wydarzenia prowadzone przez ekspertki z różnych dziedzin. .
