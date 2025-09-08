Kobiecość w 2025 roku. Jak zerwać ze schematami, które nam nie służą?

Z tego artykułu się dowiesz: Czym jest Studio 225 i kim są jego twórczynie?

Jak Studio 225 wspiera rozwój kobiet?

Jakie znaczenie mają warsztaty w Studiu 225 i jakie tematy będą podejmowane w nowym sezonie?

Jakie wnioski płyną z raportu dotyczącego trendów przygotowanego przez Studio 225?

Jakie zmiany społeczne i kierunki rozwoju prognozowane są w raporcie na 2025 rok?

Zacznijmy od początku. Czym jest Studio 225?

Julia Turewicz: To przestrzeń dla kobiet, które chcą się rozwijać, ale nie w trybie „więcej, szybciej, mocniej”, tylko spokojniej, uważniej, bliżej siebie. Studio 225 nie jest ani coworkiem, ani szkołą coachingową. Nasz koncept zakłada rozwój, który następuje w rytmie życia, z uwzględnieniem tego, że czasem chcesz pracować nad sobą, a czasem po prostu zależy ci na kontakcie z innymi kobietami, po to, by wspólnie napić się herbaty i słuchać ich opowieści.

Reklama Reklama

Marta Teodorowska: Robimy wykłady, warsztaty, procesy mentoringowe w oparciu o cykle tematyczne. Studio 225 to miejsce, do którego można po prostu przyjść, bez presji, oceniania czy potrzeby udowodnienia czegoś.

Studio 225 działa od dwóch lat. Jak wasz projekt odbierają kobiety?

Julia Turewicz: Z miesiąca na miesiąc utwierdzamy się w przekonaniu, że kobiety nie tylko chcą się rozwijać, ale potrzebują do tego bezpiecznej przestrzeni. Takiej, w której nie trzeba grać ról, udawać, że wszystko się „ogarnia”. Miejsca, w którym można zadać pytanie: „Co teraz jest dla mnie ważne?” – i dostać w odpowiedzi wsparcie, a nie listę rzeczy do odhaczenia.

Marta Teodorowska: Ta potrzeba bliskości, uważności, rozwoju w rytmie życia – a nie przeciwko niemu – jest dziś bardziej uniwersalna niż kiedykolwiek. Kobiety coraz częściej są zmęczone funkcjonowaniem w trybie „ciągłej gotowości”. Chcą przełamać schematy, które im nie służą. W Studio 225 mogą się zatrzymać, przyjrzeć sobie, poukładać to, co w środku. To nie jest chwilowa moda. To głęboka zmiana, którą zauważamy u kobiet z bardzo różnych środowisk – i ta wspólnota doświadczeń jest poruszająca.