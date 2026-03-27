Bieganie przeżywa renesans na całym świecie. Na odbywający się w marcu Półmaraton Warszawski zapisało się ponad 25 tysięcy osób, jak grzyby po deszczu powstają kluby i grupy biegowe, a udział w większości znanych biegów w Europie i na świecie objęty jest losowaniem, bo zainteresowanie wielokrotnie przewyższa liczbę dostępnych miejsc.

Tę zmianę bacznie śledzą czołowe marki na rynku odzieżowym – i wyciągają wnioski. Przykładem niech będzie nowy projekt H&M, który zaprezentował nową kolekcję, stworzoną z myślą o biegaczach.

Bieganie: Nowa kolekcja H&M

87 proc. przebadanych Polaków w wieku 18–55 lat deklaruje, że aktywność fizyczna jest stałym elementem ich życia (o 1 proc. wyprzedzają nas jedynie Czesi), a 80 proc. ćwiczy co najmniej raz w tygodniu. Polacy najczęściej biegają, jeżdżą na rowerze i zajmują się ćwiczeniami fitness – informowali jesienią 2025 r. przedstawiciele platformy Zalando ogłaszając nową strategię, której kluczowym elementem było postawienie na sport. Aktywność fizyczna jest dzisiaj już nie tyle domeną sportowców, co po prostu częścią stylu życia. To oznacza, że coraz częściej chcemy, aby stroje i akcesoria biegowe były nie tylko funkcjonalne, ale też – by wyrażały to, kim jesteśmy.

Rozumie to wspomniane Zalando, które w 2025 r. ogłosiło, że wokół kategorii sport na tej platformie powstaje odrębna oferta, która ma odpowiedzieć na rosnące oczekiwania klientów i klientek. Wie to też H&M, szwedzki gigant branży odzieżowej, który zaprezentował kolekcję ubrań i akcesoriów stworzonych z myślą o biegaczach i biegaczkach.

H&M Move: Kolekcja dla biegaczy

Kolekcję H&M Move tworzą szorty, koszulki biegowe bez rękawów, T-shirty, sportowe staniki, kamizelki, a także akcesoria, takie jak czapki czy okulary.

Jak przekonują twórcy kolekcji, każdy produkt uszyto z lekkich, oddychających, a zarazem wytrzymałych materiałów, które sprawdzą się na każdym dystansie, a także przy różnych warunkach pogodowych. Podstawowa kolorystyka ubrań jest czarno-szara, towarzyszą jej takie modne kolory jak pastelowe odcienie różowego i „maślana” żółć, a także chabrowy niebieski.

Ubrania wyposażono w specjalne ściegi, odblaskowe nadruki, perforacje i wewnętrzne kieszenie. Szwedzi obiecują, że wszystko to ma zapewnić nie tylko komfort podczas biegania, ale też wyglądać stylowo.

„Podnoszenie standardu przystępnej cenowo odzieży sportowej zaczyna się od precyzji w procesie projektowania. Od gramatury i wydajności materiału, po rozmieszczenie kieszeni i szwów – każdy szczegół jest dopracowany, aby zapewnić pełen komfort na długich dystansach. Te detale stanowiły punkt wyjścia dla naszej kolekcji biegowej na wiosnę 2026 r., co łącznie wspiera biegaczy bez względu na trasę” – opisuje nową kolekcję Marie Fredros, szefowa działu projektowania w H&M Move.