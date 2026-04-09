Bieganie przeżywało w Polsce różne fazy. Kilkanaście lat temu mieliśmy pierwszą falę zainteresowania biegami, potem przyszedł okres posuchy, wyglądało to tak, jakby pokolenie X oraz milenialsi ustanowili wszystkie możliwe życiówki, znaleźli spełnienie – i postanowili na powrót zająć się swoim życiem.

Reklama Reklama

Ostatnich kilka lat to renesans biegania. Znowu biegaczy i biegaczek jest coraz więcej, a imprezy biegowe notują rekordy frekwencji, czego najlepszym dowodem jest tegoroczny Półmaraton Warszawski. Na starcie wymagającego dystansu 21098 metrów stanęło ponad 22 tysiące osób. To wynik, który sytuuje warszawski bieg w gronie szerokiej europejskiej elity.

To jednak nie koniec. Oprócz zainteresowania imprezami biegowymi rozwija się zupełnie nowe zjawisko, które do tej pory wydawało się omijać Polskę szerokim łukiem. Mowa o klubach biegowych, pod tym pojemnym określeniem mieści się cały szereg inicjatyw, spotkań i społeczności biegaczy i biegaczek, które jak szalone pączkują w miastach całej Polski. Chcemy biegać, ale chcemy też robić to w nowy sposób – niekoniecznie i nie zawsze wyczynowo, ale coraz częściej – wspólnie, jako część społeczności, dla której bieganie to nie tyle walka o życiówki, ale element stylu życia.

Bieganie jako „czas dla siebie”: Badanie Zalando i bieganie.pl

Bieganie w Polsce zmieniło swoje oblicze, to już wiemy. Są jednak na to tak zwane twarde dowody w postaci badania zrealizowanego przez serwis bieganie.pl wspólnie z Zalando. Co z niego wynika? Przede wszystkim, bieganie coraz rzadziej postrzegane jest wyłącznie jako aktywność fizyczna, a coraz częściej jako element stylu życia – sposób na uporządkowanie dnia, metoda radzenia sobie ze stresem i budowania równowagi między pracą a czasem dla siebie.

Foto: Materiały prasowe

Wśród badanych bieganie odgrywa istotną rolę w codziennym życiu: trzy czwarte ankietowanych trenuje 2–4 razy w tygodniu, a ponad 70 proc. pokonuje co najmniej 25 km tygodniowo. Ponad 94 proc. określa bieganie jako tak zwany „Me time”, moment na reset i odcięcie się od bodźców i codziennych spraw.

Wspomniane badanie „Twój bieg zaczyna się tutaj” (przeprowadzone w marcu 2026 r. na grupie 1575 użytkowników serwisu bieganie.pl) podkreśla również znaczenie społeczności. Choć dla 70 proc. biegaczy jest ona kluczowa, większość ankietowanych nie angażuje się w działalność run clubów. Wskazuje to na barierę wejścia, mimo że czynniki takie jak poczucie wspólnoty (30 proc.), atmosfera i dzielenie się pasją mają ogromną siłę przyciągania.

Jak to zmienić? Jak sprawić, żeby run cluby i spotkania biegaczy/biegaczek, które od lat stanowią element życia wielkich miast takich jak Londyn, Berlin czy Paryż, zyskały podobną popularność w Polsce? Pomóc może między innymi zaangażowanie znanych marek, które widzą potencjał w budowaniu społeczności biegaczy i biegaczek.

Run Cluby w Polsce: Zalando Social Run

W tym gronie jest między innymi Zalando. Niemiecki potentat na europejskim rynku e-commerce, dotąd znany przede wszystkim z mody, w ostatnim czasie bardzo mocno postawił na sport, w tym właśnie bieganie. W kwietniu Zalando, wspólnie z ekspertami bieganie.pl, zorganizowało w Warszawie cykl niedzielnych wydarzeń biegowych. To propozycja dla biegaczy na różnych poziomach zaawansowania i o różnych stylach biegania, odnajdą się w niej zarówno ci, którzy szlifują formę i walczą o wyniki, jak i ci, którzy chcą fajnie spędzić czas wspólnie z innymi biegaczami i biegaczkami.

Foto: Materiały prasowe

Wydarzenia zaplanowano na 12, 19 i 26 kwietnia, w formule, która pozwoli pogodzić osoby na różnym poziomie zaawansowania biegowego. Zajęcia poprowadzą znani trenerzy oraz biegacze/biegaczki: Kasia Żbikowska, Jan Boniecki, Gabriela Czarska, Marcin Sałata, Oswald Rodrigo Pereira a także Joanna Jóźwik, medalistka mistrzostw Europy w biegu na 800 metrów. Zapisy na wydarzenia wystartowały odpowiednio 2, 9 i 20 kwietnia (szczegóły na bieganie.pl). Start i meta pod Bakenem w Browarach Warszawskich.

Dodatkowo, w każdą z biegowych niedziel w piekarni Baken w Browarach Warszawskich działać będzie Zalando Zone. Tam będzie można porozmawiać z ekspertami i wspólnie dobrać odpowiednie buty biegowe.

Jest jeszcze coś: Baken, wspólnie z Zalando stworzył zestaw śniadaniowy dla tych, którzy w niedzielne przedpołudnia, zamiast siedzieć na kanapie, wolą biegać. Autorem specjalnego menu jest Mariusz Mac, kucharz i twórca internetowy. Dodatkowa pozycja w menu będzie dostępna w warszawskiej kawiarni Baken od 11 kwietnia do 3 maja.