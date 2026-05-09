Do firmy Gordona Ramsaya, światowej sławy brytyjskiego szefa kuchni i restauratora, należą dziesiątki barów i restauracji na całym świecie, sześć z nich może pochwalić się jedną, dwiema lub trzema gwiazdkami Michelin. Szkot nie zwalnia, otworzył w Londynie setną restaurację w swojej karierze.

Setna restauracja w karierze Gordona Ramsaya

Gordon Ramsay jest jedną z tych medialnych osobowości, które budzą szczególnie duże emocje – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Pewne jest też, że Ramsay to niezwykle zręczny przedsiębiorca. W ciągu prawie czterech dekad błyskotliwej kariery udało mu się zbudować prężnie rozwijające się gastronomiczne imperium, obecne na niemal wszystkich kontynentach.

W 1997 r. restaurator założył firmę Gordon Ramsay Restaurants, która z biegiem lat powiększała się o kolejne lokale. W międzyczasie Brytyjczyk zdobył dla restauracji, którymi kieruje lub kierował łącznie 17 gwiazdek Michelin. Niedawno świętował imponujące osiągnięcie: otwarcie setnego lokalu w swojej karierze.

„Ludzie słyszą: sto restauracji – i myślą o sieciach, konglomeratach” – mówi Ramsay w wywiadzie dla serwisu „Elite Traveller”. „Ale to, co zbudowaliśmy, jest zupełnie inne – oferujemy zarówno premium casual, jak i super fine dining. A z Bread Street Kitchen 2.0 wchodzimy na zupełnie inny poziom”.

Ten nowy poziom można interpretować całkiem dosłownie. Lokal o nazwie Bread Street Kitchen & Bar znajduje się na 59. piętrze 22 Bishopsgate – najwyższego wieżowca biznesowej dzielnicy City of London. Z okien restauracji roztaczają się widoki na całe miasto. W tym samym budynku działa inna restauracja Ramsaya – Lucky Cat, którą otwarto w 2025 r.

Jeżeli chodzi o skalę nowego miejsca, Ramsay po raz kolejny postawił na rozmach: Bread Street Kitchen & Bar może pomieścić 250 osób. Goście mają też do dyspozycji przestrzeń barową z dużymi ekranami transmitującymi rozgrywki sportowe, a dla najmłodszych stworzono specjalną strefę zabaw. Wieczory od czwartku do soboty będą umilać sety didżejskie, a w niedziele – muzyka na żywo.

Gordon Ramsay. Od szefa kuchni do przedsiębiorcy

Restauracja w 22 Bishopsgate to kolejny lokal w ramach sieci Bread Street Kitchen & Bar, którą Ramsay rozwija od 2011 r. Otwarto wtedy pierwszą restaurację przy Bread Street pod numerem 10 w londyńskim City. Kolejna lokalizacja w tej dzielnicy to niejako powrót Ramsaya do korzeni sieci Bread Street Kitchen & Bar. Po części ma to odzwierciedlenie w menu restauracji. Bread Street Kitchen & Bar w 22 Bishopsgate oferuje kuchnię brytyjską, bazującą na lokalnych składnikach. W menu można jednak znaleźć też takie międzynarodowe przysmaki jak na przykład koreańskie kimchi.

Gordon Ramsay od lat pozostaje jednym z najbardziej znanych szefów kuchni na świecie. Popularność zapewnił mu udział w głośnych programach telewizyjnych. Był tam sobą – kipiącym energią, nadużywającym przekleństw, surowym i niecierpliwym szefem kuchni. Widownia pokochała takiego Ramsaya, a on, ze swoimi odzywkami, zawładnął wyobraźnią milionów ludzi na świecie. Wprawdzie dzisiaj tego rodzaju formaty w telewizji nie miałyby racji bytu, ale trzeba przyznać – to między innymi dzięki Ramsayowi szefowie kuchni stali się gwiazdami popkultury. Ich praca zyskała zainteresowanie, przestała się kojarzyć z nudnym gotowaniem w czeluściach restauracyjnych kuchni.

Gordon Ramsay świetnie wykorzystywał popularność, zarabiając na niej ogromne pieniądze. Podpisywał kolejne umowy, otwierał kolejne restauracje. Rosła firma, która dzisiaj, wraz z otwarciem setnego lokalu, przekroczyła ważny próg w rozwoju. Jako jeden z pierwszych, Ramsay zrozumiał, że inwestowanie w markę osobistą będzie dla niego równie istotne jak otwieranie kolejnych restauracji. Dzisiaj wydaje się to oczywistością, ale 20 lat temu mało który szef kuchni myślał w ten sposób.

Ramsay zaczął więc obsadzać stanowiska szefów kuchni w swoich restauracjach, przekazywać im bieżące zarządzanie lokalami, a sam zajął się skalowaniem swoich działań czy inwestowaniem w projekty telewizyjne. Gwiazdki w przewodniku Michelin zapewniły mu rozpoznawalność, którą z sukcesem przekuł w międzynarodowy sukces biznesowy. Fundamentem tego sukcesu jest londyńska restauracja Gordon Ramsay Restaurant, która od lat utrzymuje trzy gwiazdki w słynnym przewodniku.

Drugą, równie istotną częścią imperium Ramsaya jest wspomniany koncept Bread Street Kitchen, który trafia do innych odbiorców – mniej zamożnych, zainteresowanych prostszą, ale nowoczesną kuchnią. Perłą w koronie jest projekt uruchomiony we wspomnianym londyńskim wieżowcu 22 Bishopsgate. Funkcjonuje tam kilka kontrolowanych przez Ramsaya lokali, oferujących zróżnicowaną kuchnię – od prostej po niezwykle wyrafinowaną. Ramsay ten projekt nazywa „swoją najważniejszą inwestycją w karierze”.

Potwierdzeniem globalnej rozpoznawalności Szkota jest współpraca z Formułą 1. Firma Ramsaya odpowiada za catering VIP podczas wyścigów F1.

Historia kariery Gordona Ramsaya

W młodości Ramsay nie myślał o karierze kucharza. Chciał być piłkarzem, grał w szkockich drużynach juniorskich. Wydawało się, że spełni marzenie o grze w szkockiej lidze, ale na drodze stanęła kontuzja kolana, która wykluczyła możliwość zawodowej gry w piłkę.

Niedoszły piłkarz musiał znaleźć dla siebie nową drogę w życiu. Wybrał studia z hotelarstwa i zarządzania gastronomią w North Oxfordshire Technical College. W latach 80. pracował w renomowanych restauracjach w Londynie, tam poznał wybitnych szefów kuchni, którym w dużym stopniu zawdzięcza to, kim jest dzisiaj.

Jego nauczycielem, bardzo zresztą surowym, był Marco Pierre White, cudowne dziecko brytyjskiej gastronomii, najmłodszy brytyjski szef kuchni, który skompletował trzy gwiazdki w przewodniku Michelin (a następnie rzucił gastronomię, ale to już temat na inną opowieść). Z tego okresu współpracy pochodzi opowieść o tym jak White w kuchni miał doprowadzić Ramsaya do płaczu.

Gordon Ramsay uczył się też u Alberta Roux, szefa kuchni słynnej londyńskiej restauracji Le Gavroche. Na kilka lat wyjechał do Francji, by zdobywać nowe umiejętności w restauracjach takich legend gastronomii jak Guy Savoy i Joël Robuchon.

IW 1993 r. objął stery w londyńskiej restauracji Aubergine, rok później inspektorzy przewodnika Michelin wyróżnili ją gwiazdką, a później – kolejną. W 1998 r. otworzył swoją własną restaurację i w ciągu paru lat zdobył komplet gwiazdek w przewodniku Michelin To otworzyło mu drogę do projektów telewizyjnych, a także do budowy własnego imperium kulinarnego.