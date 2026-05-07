Dawny hotel InterContinental stoi w reprezentacyjnej części miasta, tuż nad Wełtawą. Właściciel zafundował brutalistycznemu obiektowi z lat 70. niezwykle kosztowną renowację. Remont trwał cztery lata, ale hotel jest już gotowy.

Brutalizm w Pradze. Słynny hotel w nowej odsłonie

Znajdujący się przy ekskluzywnej ulicy Paryskiej w Pradze, znanej z butików czołowych marek luksusowych, dawny hotel InterContinental nosi obecnie nazwę Fairmont Golden Prague. Po trwającym cztery lata generalnym remoncie powstał tu nowy obiekt, działający pod egidą sieci luksusowych hoteli Fairmont Hotels & Resorts, która jest częścią firmy Accor Group.

Hotel InterContinental to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Pradze. Renowacja, która ruszyła w 2021 r. i zakończyła się wiosną 2025 r., kosztowała ponad 160 milionów euro. Odrestaurowanie obiektu było najdroższą inwestycją w historii praskiego hotelarstwa.

Za projekt renowacji hotelu odpowiada czeski architekt Marek Tichý z czeskiej pracowni TaK Architects, wspólnie z zespołem, w skład którego weszli: Klára Tichá, Alžběta Komorná, Fiona Thompson i Kate Cunningham. Celem przedsięwzięcia było zachowanie oryginalnego, historycznego charakteru wnętrz i fasady. Tej ostatniej zafundowano nowe pokrycie według projektu czeskiego artysty Zbynka Sekala, będące kopią oryginalnego.

We wnętrzach pozostawiono oryginalne żyrandole z dmuchanego szkła projektu René Roubíčeka, pozłacane oprawy oświetlenia, drewniane rzeźbienia autorstwa Miroslava Hejný’ego oraz złocone ornamenty na sufitach Čestmíra Kafki. Budynek mieści też jedną z największych i najbardziej obszernych kolekcji sztuki współczesnej w Czechach, prace pochodzą z lat 60. i 70., a także z XXI wieku.

W hotelu znajduje się 320 pokojów. Ich kolorystykę utrzymano w odcieniach beżów i brązów, do wykończenia wykorzystano szlachetny kamień i drewno. Oprócz tego budynek mieści sześć lokali gastronomicznych. Do dyspozycji gości jest też ogromna sala balowa i przestrzenie do organizacji różnego rodzaju wydarzeń.

W Fairmont Golden Prague działa też ekskluzywny „hotel w hotelu” – usługa, która zyskuje coraz większą popularność wśród właścicieli hoteli, a także zamożnych turystów. Goście Fairmont Gold korzystają z personalizowanej obsługi „szytej na miarę” oraz wydzielonych przestrzeni.

Praga: Renowacja perły czeskiego brutalizmu

Budowa dawnego hotelu InterContinental trwała w latach 1968-1974. Była to wspólna inwestycja rządu Czechosłowacji i amerykańskich linii lotniczych PanAm. Hotel, który początkowo liczył 400 pokojów, miał gościć pasażerów tego przewoźnika.

Dawny hotel InterContinental w Pradze był pierwszym pięciogwiazdkowym hotelem międzynarodowej sieci funkcjonującym w dawnej Czechosłowacji. Była to zarazem pierwsza amerykańska inwestycja w segment hotelarski w krajach bloku wschodniego, z miejsca stając się symbolem nowoczesności i luksusu.

Za projekt brutalistycznego budynku odpowiadali architekci Karel Filsak, Karel Bubeníček i Jaroslav Švec z praskiej pracowni Epsilon. Głównymi materiałami budulcowymi i wykończeniowymi były beton, szkło i ceramika.

Po 1968 r. hotel przejęła państwowa czechosłowacka firma Čedok, działająca w branży turystycznej. Amerykańskiego inwestora pozbawiono wtedy wpływu na funkcjonowanie hotelu.

Okres komunistyczny nie służył hotelowi, obiekt był coraz bardziej zaniedbany, a konieczne remonty nie były przeprowadzane na czas. Po zmianie systemu politycznego w Czechosłowacji, praski hotel InterContinental przeszedł dwie renowacje. Pierwsza, dzisiaj oceniana jako nieudana, pod kierownictwem architekta Romana Koucký’ego, trwała w latach 1992-1995. Drugą, która objęła generalny remont wnętrz, przeprowadzono w 2002 roku.

W przeciwieństwie do wielu innych obiektów z czasów komunistycznej Czechosłowacji, hotel nie został zburzony. Nowi nabywcy, czescy przedsiębiorcy Pavel Baudiš, Eduard Kučera i Oldřich Šlemr, dali mu drugą szansę. Założeniem inwestorów było przywrócenie obiektowi statusu centrum życia społecznego i kulturalnego czeskiej stolicy.

Stan budynku był sporym wyzwaniem dla architektów i inżynierów. Wiele elementów okazało się zniszczonych albo nie spełniało współczesnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Podstawowym założeniem projektantów i inwestorów było jednak zachowanie jak największej liczby oryginalnych elementów, nawet jeśli oznaczało to, że prace z tego powodu będą trwać dłużej.

Odtworzono między innymi charakterystyczny element budynku: ceramiczną fasadę autorstwa rzeźbiarza Zbynka Sekala. Głównej sali konferencyjnej w hotelu, zaprojektowanej przez Jana Šrámka i oświetlanej przez żyrandole projektu René Roubíčka, przywrócono pierwotny wygląd, zgodnie z oryginalnym projektem, którego kluczowymi elementami było szkło i beton.

Wnętrza hotelowej restauracji Zlatá Praha ponownie ozdabiają oryginalne dekoracje, a także szklane kurtyny. Z kolei w lobby zabytkowym obiektom ze szkła towarzyszą nowe prace zamówione przez Marka Tichego, szefa zespołu architektów z pracowni TaK Architects odpowiedzialnych za renowację obiektu.