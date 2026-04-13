Poza Polską, MultiSport działa w Chorwacji, Bułgarii, Turcji, Czechach i Słowacji – krajach, znajdujących się według GUS w pierwszej dziesiątce turystycznych destynacji wybieranych przez Polaków. Dzięki uruchomieniu międzynarodowej akceptacji karty, użytkownicy zyskali dostęp do obiektów sportowych w pięciu krajach na tych samych zasadach, jakim podlegają lokalnie.

Wprowadziliśmy międzynarodową akceptację naszych kart sportowych, by zapewnić użytkownikom ofertę o unikatowej skali i dostępności. Wiemy, że w czasie wakacji użytkownicy naszych kart chętnie korzystają z oferty krajowej, zwłaszcza poza miejscem zamieszkania. Teraz, zarówno podczas urlopu, jak i delegacji, będą mogli korzystać z różnorodnych zajęć sportowych i poznawać dany kraj również przez pryzmat popularnych lokalnych dyscyplin sportowych – mówi Kinga Kołodziej, Dyrektor Działu Relacji z Klientami w Benefit Systems SA.

Aktywnie znaczy lepiej

Przeprowadzone podczas zeszłorocznych wakacji badanie na zlecenie MultiSport wykazało, że aż 60 proc. Polaków uważa ruch za skuteczny sposób wypoczywania, a 55 proc. spędza wakacyjny urlop aktywnie. Według 96 proc. użytkowników programu MultiSport aktywna forma wypoczynku wpływa pozytywnie na radzenie sobie z wyzwaniami służbowymi po powrocie do pracy. Nastawienie na aktywności sportowe i rekreacyjne podczas wyjazdu to element globalnego trendu jakim jest turystyka sportowa. Z Raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Sports for People and Planet” wynika, że po pandemii COVID-19 segment ten stał się najszybciej rozwijającą się gałęzią branży turystycznej. Według Fortune Business Insight najbardziej intratny rynek turystyki sportowej z wyceną na poziomie 248,23 mld dolarów w ubiegłym roku stanowi Europa.

Jak to działa?

Z zagranicznej oferty mogą korzystać pełnoletni użytkownicy posiadający w aplikacji mobilnej wirtualną kartę MultiSport z potwierdzoną tożsamością. Do wyszukiwania aktywności dostępnych w interesującej nas zagranicznej lokalizacji służy wyszukiwarka – Mapa Wizyt Międzynarodowych. Pracodawcy oraz użytkownicy kart nie muszą przy tym wprowadzać zmian w pakietach benefitowych, aby korzystać z oferty za granicą.

Karta na pulsie

Z kart sportowych oferowanych przez Benefit Systems korzysta na wszystkich rynkach łącznie ponad 2,5 mln użytkowników, w Polsce – ponad 1,8 mln. Tym samym MultiSport może poszczycić się wiodącą pozycją na rynku pakietów sportowych. Nieustannie dostosowujemy ofertę do stylu życia i pracy użytkowników, a także oczekiwań pracodawców, którzy chcą dbać o zdrowie i kondycję zespołów, utrzymać przewagę w walce o talenty, a co za tym idzie - konkurencyjność biznesu – podkreśla Kinga Kołodziej.

Międzynarodowa akceptacja kart to najświeższy przykład tego podejścia. To rozwiązanie pomocne w utrzymaniu aktywnego stylu życia podczas urlopu, jak również w trakcie wyjazdów służbowych, których po okresie pandemii nie zatrzymuje nastawienie na efektywność kosztową czy możliwość organizowania spotkań zdalnie.

Ostatnie dane GUS pokazują, że w 2024 roku Polacy zrealizowali blisko 1,5 mln podróży zagranicznych o charakterze służbowym. Co 5. wyjazd (22 proc.) trwał między 2 a 4 dni, a około 100 tysięcy podroży trwało 5 dni lub dłużej. Z kolei z raportu EY wynika, że dla części firm międzynarodowa mobilność pracowników staje się koniecznością operacyjną w związku z niedoborem talentów i potrzebą zapewnienia stabilności procesów. W zeszłym roku, w życie weszły zmiany w przepisach ułatwiające tzw. mobilność krótkoterminową i długoterminową wewnątrz Unii Europejskiej dla wysokiej klasy specjalistów. Tzw. Niebieska Karta UE ma zwiększyć liczbę czasowych przeniesień między oddziałami firm. Nie bez znaczenia pozostają także trendy takie jak “bleisure” – czyli łączenie wyjazdów służbowych z kilkudniowym wypoczynkiem.

Międzynarodowa akceptacja kart MultiSport to odpowiedź na rosnące znaczenie aktywnego stylu życia i mobilności Polaków. Program nie tylko wpisuje się w dynamiczny rozwój turystyki sportowej, ale także realnie wspiera użytkowników w dbaniu o zdrowie i regenerację – w Polsce i na pięciu rynkach zagranicznych. Dzięki szerokiej dostępności obiektów za granicą oraz prostym zasadom korzystania, MultiSport umacnia swoją pozycję jako nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie, łączące pracę, podróże i aktywny wypoczynek. Staje się też benefitem, który z łatwością wpisze się w potrzeby firm działających w rozproszonej strukturze międzynarodowej.

Materiał Promocyjny