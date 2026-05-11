O architektce Alicji Kubickiej zaczęło być głośno, kiedy projekt Pawilonu Polski na Expo 2025, którego była współautorką, wygrał konkurs na koncepcję budynku reprezentującego nasz kraj na wystawie światowej w Osace. Teraz Polka może pochwalić się kolejnym sukcesem: trafiła na prestiżową listę najbardziej utalentowanych europejskich architektów i architektek młodego pokolenia – Europe 40 Under 40.

Młodzi polscy architekci mają na koncie kolejny sukces. Aż sześcioro z nich znalazło się na tegorocznej liście Europe 40 Under 40. Tworzy ją 40 najlepiej zapowiadających się architektów i projektantów przemysłowych, którzy nie ukończyli jeszcze 40. roku życia.

Twórcami rankingu są Europejskie Centrum Architektury, Sztuki, Projektowania i Studiów Miejskich oraz amerykańskie muzeum architektury i designu Chicago Athenaeum W gronie jury zasiadają uznani eksperci z dziedzin architektury i projektowania, akademicy oraz przedstawiciele branżowych mediów. Konkurs jest skierowany do projektantów, którzy są jeszcze przed 40-tką.

W gronie najbardziej utalentowanych europejskich architektów przed 40-tką znalazła się między innymi Alicja Kubicka. Polska architektka zyskała międzynarodową rozpoznawalność dzięki swojemu projektowi spiralnego Pawilonu Polski, który przygotowała razem z hiszpańskim architektem Borją Martínezem.

W ubiegłym roku, pod koniec Expo w Osace, organizatorzy targów docenili projekt Kubickiej i Martíneza. Pawilon Polski zdobył nagrodę na konkursie World Expolympics, którego uczestnikami byli twórcy pawilonów krajów oraz wystaw odbywających się w ramach Expo. Niedawno Pawilon Polski otrzymał też nominacje w aż trzech kategoriach w ramach plebiscytu Building of The Year branżowego portalu Archdaily.

Alicja Kubicka ukończyła architekturę na Politechnice Poznańskiej. Swoje umiejętności szlifowała w takich renomowanych pracowniach architektonicznych jak Kengo Kuma & Associates, Wilmotte & Associés i Mesura. W 2023 r. założyła wraz z Martínezem własną pracownię Interplay, która ma swoje siedziby w Warszawie i w Paryżu.

Wśród najbardziej znaczących realizacji w dorobku Polki są między innymi luksusowy hotel T5B w Paryżu, Centrum Wystawiennicze w Strasburgu oraz renowacja budynków kampusu INSEAD w Fontainebleau. Kubicka jest członkinią Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Polacy w rankingu najlepszych młodych architektów w Europie

Na tegorocznej liście 40 Under 40 Polska ma wyjątkowo silną reprezentację. W zestawieniu znalazło się aż sześcioro młodych polskich projektantów. Oprócz Alicji Kubickiej są to: Kamil Cierpioł (pracownia Grupa Verso), Grzegorz Kłoda, Paweł Kobierzewski (TKHolding), Maksymilian Sawicki (Office Inainn) oraz Przemysław Sokołowski (PSBA) – a więc nazwiska, które są już dobrze znane zarówno na polskiej, jak i międzynarodowej scenie architektonicznej.

Krajem, który może z kolei pochwalić się największą liczbą reprezentantów w tegorocznym zestawieniu, jest Francja. Jury konkursu postanowiło wyróżnić aż 15 projektantów znad Sekwany.

Tuż za Polską pod względem liczebności uplasowała się na podium Turcja. Z kraju tego na listę 40 Under 40 dostało się w tym roku pięcioro architektów.