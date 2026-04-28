O takim sukcesie, jaki zanotował Adidas, marzy każdy producent butów biegowych. W trakcie tegorocznego maratonu w Londynie, aż dwóch biegaczy przekroczyło linię mety w czasie poniżej dwóch godzin – to Kenijczyk Sebastian Sawe i Etiopczyk Yomif Kejelcha. Co ma z tym wspólnego Adidas?

Reklama Reklama

Maraton w Londynie: „Superbuty” Adidasa

Tegoroczny maraton w Londynie przeszedł do historii z kilku powodów – po raz pierwszy w historii biegacze przełamali barierę 2 godzin w maratonie. Jeszcze bardziej niesamowite było jednak to, że zrobili to aż dwaj zawodnicy.

W związku z tym Yomif Kejelcha, który finiszował jako drugi, może mówić o pechu – osiągnął wynik poniżej dwóch godzin (1:59:41), w innej sytuacji byłby pewnym zwycięzcą z sensacyjnym wynikiem, w Londynie jednak musiał zadowolić się drugą pozycją, bo jeszcze szybszy okazał się Sebastian Sawe, który linię mety przekroczył w czasie 1:59:30. Dodajmy też, że w kategorii kobiet rekord świata ustanowiła Etiopka Tigist Assefa, która zanotowała wynik 2:15:41.

Te trzy osoby łączy marka Adidas. Sawe, Kejelcha i Assefa biegli w butach niemieckiej firmy, a konkretnie w najnowszym modelu Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, który zaprezentowano kilka dni przed londyńskim maratonem.

Etiopka Tigist Assefa na mecie maratonu w Londynie. Foto: Materiały prasowe

Historyczny wynik maratonu w Londynie to powód do radości dla niemieckiego producenta. Zaprezentowany ledwie trzy dni przed biegiem nowy but biegowy Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, ultraszybki i ultralekki, zyskał dzięki temu promocję, jakiej nie udałoby się osiągnąć za pomocą najdroższej nawet kampanii reklamowej. Dla biegaczy i biegaczek „wynik”, jaki osiągają dane buty na mecie czołowych biegów, to ostateczna rekomendacja, której nie da się kupić za żadne pieniądze. Marzeniem niemal każdego, kto biega, jest kolejna życiówka. „Szybkie” buty mogą w tym znacząco pomóc.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Adidasa, zespół niemieckiego producenta ściśle współpracował ze wspomnianą trójką maratończyków. Każdą z trzech par butów dopasowano do indywidualnych potrzeb biegaczy i biegaczki.

Sebastian Sawe przekracza metę maratonu w Londynie. Na zegarze czas: 1:59:30. Foto: Materiały prasowe

„Rodzina Adidasa jest niebywale dumna z historycznych osiągnięć Sebastiana i Tigist – najlepszych czasów w historii biegów maratońskich. To dowód wieloletniej, ciężkiej pracy i poświęcenia, jakie włożyli oni we współpracę z naszym zespołem ds. innowacji, który stworzył superbuty Adizero Adios Pro Evo 3, wyznaczające nowe standardy w branży” – pisze w komunikacie Patrick Nava, dyrektor generalny linii Adidas Running.

Adizero Adios Pro Evo 3. Nowe „najszybsze” buty na świecie

Historia modelu Adizero Adios Pro Evo jest stosunkowo krótka. W najnowszej wersji te buty pojawiły się w kwietniu 2026 r. tuż przed maratonem w Londynie. Ważący zaledwie 95 gramów Adizero Adios Pro Evo 3, jest o 30 proc. lżejszy od swoich poprzedników – modeli Pro Evo 1 i 2. Obecnie to też najlżejszy but biegowy na świecie.

Lekkość to nie jedyna zaleta nowych „superbutów” Adidasa – pianka zastosowana w podeszwie jest bardzo sprężysta, podobnie jak wtopiona w nią płytka karbonowa. To przekłada się na szybsze tempo biegu.

Buty Adidas Adizero Adios Pro Evo 3. Foto: Materiały prasowe

Rekord w londyńskim maratonie to kolejny krok w kierunku odzyskania pozycji na rynku przez Adidasa, której zaszkodziła między innymi współpraca, bardzo dochodowa, z amerykańskim raperem Kanye Westem, znanym jako Ye. W 2022 r. umowa z amerykańską gwiazdą rapu, na mocy której powstawały kolejne edycje butów Yeezy, została zerwana. Przyczyną zakończenia współpracy z Ye były jego kontrowersyjne wypowiedzi. Decyzja o odcięciu tak istotnego źródła przychodów, jakim była marka Yeezy, naraziła Adidasa na ogromne koszty – produkty sygnowane przez Ye nagle stały się niesprzedawalne, choć zalegały w magazynach Adidasa.

Foto: Materiały prasowe

Dzisiaj te wydarzenia wydają się jednak już jedynie odległą przeszłością. Adidas znajduje się na fali wznoszącej, o czym świadczą coraz lepsze wyniki finansowe. W marcowym sprawozdaniu za 2025 r. prezes Bjørn Gulden pochwalił się rekordową wartością sprzedaży w wysokości blisko 25 miliardów euro, która przełożyła się na bezprecedensowy wzrost zysków netto na poziomie 66 proc.

Jedną z przyczyn dobrych wyników była utrzymująca się sprzedaż takich modeli butów jak Samba, Gazelle, Superstar czy Stan Smith. Adidas jest jednak bardzo mocnym graczem także na rynku butów biegowych, o czym świadczy między innymi wynik z maratonu w Londynie.