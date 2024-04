Certina partnerem tytularnym Polskiej Federacji Padla. „Nowy rozdział w rozwoju”

Od 2024 roku Certina, szwajcarska marka zegarków, będzie pełnić funkcję Partnera Tytularnego Polskiej Federacji Padla (PFP). Efekt tej współpracy zobaczymy już niebawem: federacja zorganizuje coroczne krajowe turnieje „CERTINA Polish Padel Tour”. Partnerzy obejmą także wspólną certyfikacją najlepsze polskie kluby padlowe. Czy to zapowiedź eksplozji popularności jednego z najmodniejszych nowych sportów?

„Współpraca z Certiną to nowy rozdział w rozwoju polskiego padla. Jakość, wizja i precyzja, które są głęboko zakorzenione w DNA szwajcarskiej marki doskonale odpowiadają wartościom, jakie gra w padla wnosi do naszego życia. Wierzę, że wspólnym celem Certiny i Polskiej Federacji Padla jest tworzenie unikatowych projektów, dzięki którym zawodnicy i widzowie spędzą z naszą grą niezapomniany czas” – powiedział prezes PFP, Marcin Potrzebowski, powiedział.

Certina wspiera rozwój padla w Polsce

Padel to sport, w którym wykorzystuje się rakiety, ale inne niż te, których używa się w tenisie czy squashu. Kluczowa jest siła i szybkość, a rozgrywki są niezwykle dynamiczne. Z tych powodów padel zyskuje coraz większą popularność na całym świecie.

Padel to nowa dyscyplina sportu, którą stworzono z myślą o grze na ograniczonej przestrzeni. Korty do padla, znacznie mniejsze niż tenisowe (20x10 metrów) łatwo wtapiają się w miejską przestrzeń. Kluczem do wygranej w padlu jest dynamika i kreatywność zawodników. Ważna jest też taktyka i umiejętności techniczne. Charakterystyczne dla tego sportu są długie i spektakularne wymiany. Mecze rozgrywa się w parach, pole gry przedziela siatka, a zasady i system punktacji są zbliżone do tenisa.