Wimbledon i Superbowl na koniach: Argentyna kocha polo tak, jak piłkę nożną

Gdy Julio założył rodzinę, pasją do polo zaraził synów, a oni przekazali tę miłość swoim synom. Dlatego polo było w życiu Santiego, od kiedy pamięta. Gdy zaczął chodzić, ojciec zabierał go do stajni, tam oprócz koni zawsze były też piłki oraz kije do polo. To od bliskich nauczył się wszystkiego, co wie o polo. Dzisiaj Novillo Astrada to jedna z najważniejszych rodzin świata polo w Argentynie. Przez trzy pokolenia dała tej dyscyplinie sportu aż 11 graczy.

Karierę 24-letniego Santiego przerwał groźny wypadek. Kontuzja przekreśliła nadzieję na grę o najwyższą stawkę, ale Santi nie rozstał się z polo. Przeniósł część swoich koni do Europy i tam z sukcesami kontynuował karierę, pracując dla patronów – graczy amatorów, sponsorów zespołów. Grał z nimi w ponad 20 krajach na całym świecie w najbardziej prestiżowych turniejach m.in. w Saint-Tropez czy Windsorze. Obecnie gra i uczy w argentyńskim Pilar i elitarnym Hamptons pod Nowym Jorkiem w USA.

Zasady gry w polo

Zasady gry w polo zna na pamięć większość Argentyńczyków. Boisko do gry w polo ma wielkość kilku boisk piłkarskich. W grze uczestniczą dwie drużyny liczące po czterech zawodników. Celem jest wbicie niewielkiej piłki do bramki przeciwnika. Po każdym golu następuje zmiana stron. Jeden mecz w Argentynie to zazwyczaj siedem lub osiem tzw. czakerów, czyli siedmiominutowych części rozgrywki. Między czakerami następują trzyminutowe przerwy. W ich trakcie wymienia się konie, a te, które brały udział w grze, są schładzane.

Podczas jednego meczu, np. w prestiżowym Abierto Open Palermo, zawodnicy grają nawet na 20 różnych koniach. Po boisku biegają one z dużą prędkością, bywa, że nawet 70 kilometrów na godzinę.

Foto: Agustina Lacroze

Polo: tu koń jest ważniejszy od zawodnika

Pytam Santiago Novillo Astradę, co decyduje o sukcesie w polo. „Zaufany team” – odpowiada bez wahania. Nie chodzi jednak o czteroosobowy zespół, który gra na boisku. Team to gracz i koń, a także ludzie, którzy dbają o zdrowie i kondycję zwierząt bo konie są nogami graczy, to one zapewniają im dynamikę, która w tym sporcie jest niezbędna.