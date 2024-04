Olimpijczycy apelują do firmy Nike. „Te buty będę musiała wyrzucić do kosza”

W ostatnim czasie paraolimpijczycy zaczęli zwracać w sieci uwagę na to, że choć Nike, amerykański gigant na rynku odzieży sportowej, reklamuje się jako firma otwarta na wszystkich sportowców – także tych z niepełnosprawnościami – to nie idą za tym działania. W wielu sklepach Nike'a zobaczyć można manekiny z protezą nogi i jednym tylko butem, w rzeczywistości paraolimpijczycy muszą kupować dwa buty, choć potrzebny im jest tylko jeden.

Paraolimpijczycy żądają od Nike, by sprzedawał pojedyncze buty

Jak zauważyła w rozmowie z BBC paraolimpijka Stefanie Reid, będąca po amputacji jednej nogi, choć reklamy Nike sugerują, że w sklepach marki kupować można pojedyncze buty sportowe, w rzeczywistości nie jest to możliwe. Reid udała się do jednego ze sklepów Nike, wyjaśniła swoją sytuację i wskazała, że produkty marki reklamowane są na manekinach, mających protezę nogi.

Sportsmenka skrytykowała firmę za wykorzystywanie manekinów z protezą do promowania swoich produktów w sytuacji, gdy nie sprzedaje ona pojedynczych sztuk butów sportowych. „Firmy, które przedstawiają swój wizerunek różnorodności powinny poprzeć go działaniami” – podkreśliła. Dodała, że nie może zrozumieć, dlaczego płaci za produkt, skoro musi „wyrzucić jego drugą połowę”. „Nadal będę mieć tylko jedną stopę, więc to nie jest rozwiązanie. Nie chcę jednorazowego rozwiązania, chcę, aby mnie wysłuchano” – podkreśliła. „To irytujące, że mam w domu kolekcję nowych butów, których nigdy nie uzyję i będę musiała wyrzucić je do kosza” – dodała.

Marka Nike odniosła się do uwag Stefanie Reid. Podziękowała jeje za poruszenie tej kwestii i stwierdziła, że „bada możliwości”, a jej reklamy – i manekiny z protezą – mają mieć właśnie z tym związek. Przedstawiciele giganta dodali także, że „mają nadzieję wyciągnąć wnioski z prowadzenia programu One Shoe Bank" – obecnie dostępnego wyłącznie w USA. W jego ramach nieodpłatnie pomaga się osobom po amputacji jednej nogi.