Treści AI na platformach społecznościowych dotyczą już niemal wszystkich dziedzin życia, ale da się wyróżnić cechę, która je łączy: perfekcja. Algorytmy generują zdjęcia i filmiki coraz bardziej doskonałe, ale brakuje w nich tego, co jest naturalne w codziennym życiu: nieładu. Na to zwraca uwagę coraz więcej osób, nie umknęło to też uwagi wielu osób aktywnych na platformach społecznościowych.

Rosnącą niechęć odbiorców do perfekcyjnego porządku prezentowanego przez AI dała początek nowej stylistyce, która staje się coraz popularniejsza w serwisach społecznościowych. Dopracowane, starannie wystylizowane zdjęcia, z których dotąd słynęli influencerzy, przestają być powszechne. Część twórców sięga po zupełnie inną stylistykę.

Nieład zamiast perfekcji. Trend „cluttercore” zyskuje popularność

Nowy trend wśród influencerów z rynku i użytkowników platform społecznościowych zyskał nazwę „cluttercore”. Przyrostek „core” wskazuje na trend lub estetykę, z kolei słowo „clutter” oznacza w języku angielskim „nieład”.

Twórcy treści w serwisach społecznościowych coraz częściej odchodzą od dopracowanych, a przez to mało autentycznie wyglądających zdjęć na rzecz naturalnego nieporządku, który panuje w łazienkach, kosmetyczkach czy torbach i torebkach wielu użytkowników i użytkowniczek platform społecznościowych. Zjawisku przyjrzał się branżowy serwis Business of Beauty.