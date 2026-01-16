Aktualizacja: 16.01.2026 10:48 Publikacja: 16.01.2026 05:00
Doskonałość zdjęć i filmów generowanych przez sztuczną inteligencję staje się coraz większym problemem dla wielu użytkowniczek i użytkowników platform społecznościowych.
Foto: Lai Man Nung Unsplash
Treści AI na platformach społecznościowych dotyczą już niemal wszystkich dziedzin życia, ale da się wyróżnić cechę, która je łączy: perfekcja. Algorytmy generują zdjęcia i filmiki coraz bardziej doskonałe, ale brakuje w nich tego, co jest naturalne w codziennym życiu: nieładu. Na to zwraca uwagę coraz więcej osób, nie umknęło to też uwagi wielu osób aktywnych na platformach społecznościowych.
Rosnącą niechęć odbiorców do perfekcyjnego porządku prezentowanego przez AI dała początek nowej stylistyce, która staje się coraz popularniejsza w serwisach społecznościowych. Dopracowane, starannie wystylizowane zdjęcia, z których dotąd słynęli influencerzy, przestają być powszechne. Część twórców sięga po zupełnie inną stylistykę.
Nowy trend wśród influencerów z rynku i użytkowników platform społecznościowych zyskał nazwę „cluttercore”. Przyrostek „core” wskazuje na trend lub estetykę, z kolei słowo „clutter” oznacza w języku angielskim „nieład”.
Czytaj więcej
Pokolenie Z nie chce dwutygodniowych urlopów – wynika z raportu platformy Airbnb. To jeden z kilk...
Twórcy treści w serwisach społecznościowych coraz częściej odchodzą od dopracowanych, a przez to mało autentycznie wyglądających zdjęć na rzecz naturalnego nieporządku, który panuje w łazienkach, kosmetyczkach czy torbach i torebkach wielu użytkowników i użytkowniczek platform społecznościowych. Zjawisku przyjrzał się branżowy serwis Business of Beauty.
Zamiast perfekcyjnych zdjęć produktów, które wyglądają jak owoc profesjonalnej sesji zdjęciowej, influencerzy i influencerki publikują zdjęcia łazienek czy toaletek, na których produkty są chaotycznie porozrzucane na umywalce, wypadają z torebki lub są ułożone w taki sposób, by stwarzać w ten sposób wrażenie bałaganu.
Kosmetyki na zdjęciach wpisujących się w trend „cluttercore” są zużyte w połowie lub w całości, brakuje im wieczek lub zakrętek, a etykiety są naderwane lub przetarte. Wszystko to ma sygnalizować, że kosmetyków faktycznie używano, a co za tym idzie – że warto je kupić. Kluczowe jest jednak to, że autorem niedoskonałego zdjęcia jest człowiek, a nie AI.
Zdaniem ekspertów ten trend jest manifestem zmęczenia konsumentów zalewem treści, które wygenerowano przy użyciu sztucznej inteligencji. W ostatnich miesiącach wykorzystanie AI w tym celu przez marki odzieżowe czy kosmetyczne znacząco wzrosło, pojawiło się też mnóstwo recenzji produktów w wykonaniu wirtualnych influencerów, którym konsumenci i konsumentki nie ufają.
Branża beauty zdążyła już zauważyć rosnący sceptycyzm klientów wobec treści wygenerowanych przez AI. Z cytowanych przez Business of Fashion danych agencji marketingowej Dentsu wynika, że w ubiegłym roku aż 81 procent ankietowanych szefów działów marketingu było zdania, iż ich klienci są gotowi zapłacić więcej za treści, które stworzył człowiek. Tendencja jest wzrostowa – w roku 2024 ten odsetek wynosił 65 procent.
Do zjawiska powszechnego użycia AI w social mediach odniósł się niedawno również szef Instagrama Adam Mosseri w jednym ze swoich postów, uznając je za poważny problem dla platformy. Mosseri zauważył wtedy też rosnącą popularność niedoskonałych, a więc „ludzkich” i „autentycznych” zdjęć jako odpowiedź na wszechobecność treści, które powstały przy użyciu sztucznej inteligencji.
Coraz popularniejszy wśród internetowych twórców treści trend „cluttercore” podchwyciła też branża beauty. Zdjęcia w takim stylu pojawiły się na profilach takich marek jak Salt & Stone, Rhode, Merit czy nawet Lancôme. Jak jednak zauważają eksperci, istnieje spore prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości sztuczna inteligencja zacznie nawiązywać do tego trendu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Bernard Arnault ma 76 lat i jeszcze co najmniej dekadę zarządzania koncernem LVMH, który założył w latach 80. Ta...
Tegoroczna edycja kampanii #lubiesiebie wystartowała pod hasłem: „Lubię siebie. Nie dlatego, że jestem idealna....
Treningi na siłowni to obsesja przedstawicieli pokolenia Z. Na siłowni młodzi pracują nad dobrą kondycją i zgrab...
Czy używany przedmiot może być atrakcyjnym prezentem świątecznym? Postanowili to sprawdzić przedstawiciele platf...
Pokolenie Z nie chce dwutygodniowych urlopów – wynika z raportu platformy Airbnb. To jeden z kilku trendów, któr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas