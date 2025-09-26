Zdaniem Alexa Karpa, współtwórcy i szefa firmy Palantir, przedstawiciele pokolenia Z muszą przewartościować swoje życie, jeżeli marzą o osiągnięciu sukcesu zawodowego. W trakcie wystąpienia na konferencji w Chicago Karp zasugerował młodym ludziom, że na drodze do sukcesu stoi ich przywiązanie do przestrzegania zasady „work-life balance”.

Jak odnieść sukces zawodowy? Rady amerykańskiego miliardera

Przedstawiciele pokolenia Z uznawani są za osoby, dla których bardziej niż finansowy sukces istotny jest dobrostan psychiczny i relacje z innymi ludźmi. Priorytetem często jest zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Czasem przybiera to formę, która zaskakuje i irytuje wielu pracodawców.

Zetki to młodzi ludzie, w większości dwudziestoparolatkowie. Kończą studia, zaczynają pracować, a zarazem nie chcą rezygnować ze spotkań z przyjaciółmi, realizowania własnych pasji czy rozwijania zainteresowań.

Tymczasem życie towarzyskie nie idzie w parze z sukcesem zawodowym – tak przynajmniej twierdzi przedstawiciel pokolenia X, 57-letni amerykański przedsiębiorca Alex Karp. Jego zdaniem zasadę „work-life balance” należy włożyć między bajki, ponieważ w życiu ludzi sukcesu, a do takich można zaliczyć Karpa, miliardera, szefa firmy wycenianej na blisko 500 miliardów dolarów – jest ona nie do zrealizowania.