Alex Karp jest współtwórcą firmy Palantir, wycenianej obecnie na blisko 500 miliardów dolarów.
Zdaniem Alexa Karpa, współtwórcy i szefa firmy Palantir, przedstawiciele pokolenia Z muszą przewartościować swoje życie, jeżeli marzą o osiągnięciu sukcesu zawodowego. W trakcie wystąpienia na konferencji w Chicago Karp zasugerował młodym ludziom, że na drodze do sukcesu stoi ich przywiązanie do przestrzegania zasady „work-life balance”.
Przedstawiciele pokolenia Z uznawani są za osoby, dla których bardziej niż finansowy sukces istotny jest dobrostan psychiczny i relacje z innymi ludźmi. Priorytetem często jest zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Czasem przybiera to formę, która zaskakuje i irytuje wielu pracodawców.
Zetki to młodzi ludzie, w większości dwudziestoparolatkowie. Kończą studia, zaczynają pracować, a zarazem nie chcą rezygnować ze spotkań z przyjaciółmi, realizowania własnych pasji czy rozwijania zainteresowań.
Tymczasem życie towarzyskie nie idzie w parze z sukcesem zawodowym – tak przynajmniej twierdzi przedstawiciel pokolenia X, 57-letni amerykański przedsiębiorca Alex Karp. Jego zdaniem zasadę „work-life balance” należy włożyć między bajki, ponieważ w życiu ludzi sukcesu, a do takich można zaliczyć Karpa, miliardera, szefa firmy wycenianej na blisko 500 miliardów dolarów – jest ona nie do zrealizowania.
Alex Karp jest absolwentem prestiżowego amerykańskiego uniwersytetu Stanforda, współtwórcą i prezesem firmy Palantir Technologies. „Forbes” wycenia jego fortunę na ponad 16 miliardów dolarów.
W 2003 r. Amerykanin założył Palantira jako 35-latek, wraz z Peterem Thielem, Stephenem Cohenem i Joe Lonsdale'em. Firma specjalizuje się w tworzeniu systemów analizy dużych zbiorów danych. Klientami Palantira są dzisiaj między innymi amerykańskie władze federalne, a także policja w wielu krajach.
Karp poznał Petera Thiela, swojego przyszłego wspólnika, na studiach. Nawiązanie relacji koleżeńskiej było fundamentem ich sukcesu. Przyjaźń ta jednak nie polegała na spotkaniach towarzyskich, ale przede wszystkim – na intensywnej pracy.
Zdaniem Karpa osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe, gdyby swoją młodość poświęcił na imprezy i spotkania ze znajomymi. Swoją opinią, która wywołała dyskusję wśród przedstawicieli pokolenia Z, miliarder podzielił się w trakcie tegorocznej konferencji Economic Club of Chicago.
„Nie spotkałem żadnego człowieka sukcesu, który w wieku 20 lat prowadził życie towarzyskie” – stwierdził Alex Karp. „Jeżeli to jest to, czego pragniesz – świetnie, ale w przyszłości nie odniesiesz sukcesu i pretensje możesz potem mieć tylko do siebie” – powiedział miliarder, zwracając się do słuchających go młodych ludzi.
Karp dodał, że osoby z pokolenia Z nie muszą porzucać swoich pasji na rzecz pracy zawodowej. Jego zdaniem Zetki powinny obrać inną strategię. Biznesmen radzi młodym ludziom, aby postarali się znaleźć pracę, która pozwoli im na realizację ich zainteresowań, w której będą się spełniać i dzięki temu – nie będą musieli robić rzeczy, które są nieprzydatne dla ich rozwoju.
„Większość ludzi ma jakiś talent i pasję. Skupcie się na tym. Zorganizujcie swoje życie wokół tego” – radzi Karp i dodaje: „Nie przejmujcie się pieniędzmi. To może brzmieć jak hipokryzja, ale ja nigdy się nimi nie zajmowałem. Poza tym trzymajcie się z dala od zakazanych substancji, a wszystko będzie dobrze” – podsumowuje biznesmen.
