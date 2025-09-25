„Amerykański sen”, osiągnięcie sukcesu w kraju, który – przynajmniej w teorii – każdemu daje równe szanse – przez wiele dekad było jednym z magnesów, które przyciągały do USA ludzi z całego świata. Zamożność, stabilność finansowa, komfort życia – dla wielu osób to było marzenie, które starali się spełnić w Ameryce. Czy mit „amerykańskiego snu” wciąż obowiązuje?

Ile pieniędzy trzeba mieć, by być zamożnym w USA? Nowy raport

Każdy człowiek inaczej wyobraża sobie wymarzone życie na poziomie, do którego aspiruje. Nie inaczej jest z „amerykańskim snem”, który pisarz James Truslow Adams w swojej książce „The Epic of America” z 1931 roku zdefiniował jako „marzenie o krainie, gdzie życie będzie lepsze, bogatsze i pełniejsze dla wszystkich, gdzie każdy dostaje szansę wedle jego możliwości”.

Eksperci z serwisu Investopedia oszacowali koszty, które wiążą się obecnie ze spełnieniem tego marzenia. Wyniki swoich analiz zawarli w nowym raporcie pod tytułem „Cost of the American Dream” (ang. „Koszt amerykańskiego snu”).

Raport powstał na podstawie analizy ankiet, cen wielu dóbr i usług oraz aktualnych danych z czołowych amerykańskich instytutów badawczych. Badacze wyodrębnili osiem filarów „amerykańskiego snu” – kluczowych celów w życiu, swego rodzaju „kamieni milowych”, które większość respondentów wiąże z tym pojęciem.