Kim są te osoby? To konsumenci, którzy korzystają z wielu różnych kanałów sprzedaży dóbr i usług, również w dziedzinie codziennych zakupów żywności i produktów pierwszej potrzeby. Kupując coś, kierują się też specyficznymi kryteriami.

Jak zauważają autorzy raportu, „konsumenci zero” poszukują jak najlepszych okazji cenowych, z drugiej strony — nie wahają się wydawać większych sum na to, co w ich przekonaniu jest tego warte. Mowa o takich wydatkach jak wyjście do bardzo dobrej restauracji, wyjątkowa podróż, ubrania czy sport i rekreacja.

Nowa generacja konsumentów przywiązuje też szczególną wagę do własnego zdrowia i kwestii ekologii. Ma to niebagatelny wpływ na ich decyzje zakupowe, choć nie zawsze są gotowi zapłacić więcej za produkt z metką „eko”.

„Konsumenci zero”: wytrawni poszukiwacze najlepszych produktów i usług

„Konsumenci zero” odróżniają się powyższymi cechami od dominującego w poprzednich dekadach grona „tradycyjnych” konsumentów. Ci ostatni byli znacznie bardziej przywiązani i lojalni wobec konkretnych marek czy sklepów, w których zwykle robili zakupy, w których kupowali to, co było akurat dostępne. „Konsumenci zero” są znacznie bardziej wszechstronni — i wymagający.

Przykład? Zdążyliśmy już przywyknąć do kupowania kosmetyków czy chemii gospodarczej przez internet, podczas gdy kiedyś szliśmy do sklepu wielobranżowego czy drogerii. To jedna z emanacji zjawiska opisywanego przez ekspertów z McKinsey & Company. Od pewnego czasu coraz częściej kupujemy w taki sposób również jedzenie.

Szalenie istotne są dla „konsumentów zero” są przy tym nie tylko ceny produktów czy usług, ale również ich jakość oraz wartości, jakimi kierują się oferujące je marki. Konsumenci ci skrupulatnie sprawdzają, czy dana firma prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju i troszczy się o środowisko.