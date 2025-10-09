RestaurantWeek: największy polski festiwal kulinarny wraca z nową formułą

Aktualizacja: 09.10.2025 17:45 Publikacja: 09.10.2025 14:41
Jesienna edycja RestaurantWeeka potrwa od 7 października do 19 listopada.
Foto: Kasper Mundt-Nielsen Unsplash
RestaurantWeek wraca w nowej odsłonie. Jesienna edycja, która potrwa od 7 października do 19 listopada, to nie tylko największe kulinarne święto w Polsce, ale też nowa formuła wydarzenia.
Od ponad dekady RestaurantWeek buduje w Polsce kulturę „foodies” – ludzi, którzy kochają jedzenie, odkrywają nowe dania, a także inspirują innych do kulinarnych eksploracji.
Hasło jesiennej edycji, „From Foodies For Foodies”, nie jest na wyrost. Po raz pierwszy to goście-foodies, stali bywalcy restauracji, recenzenci-amatorzy i miłośnicy dobrego jedzenia, współtworzą wybór miejsc biorących udział w festiwalu. Ich opinie i rekomendacje stały się fundamentem jesiennego programu RestaurantWeeka.
W jesiennej odsłonie festiwalu weźmie udział ponad 400 restauracji z 13 największych miast w Polsce – od Warszawy, Krakowa i Wrocławia po Rzeszów, Białystok czy Szczecin. Na liście znalazły się zarówno znane miejsca, jak i restauracyjne debiuty, lokale, które dopiero zaczęły walkę o serca smakoszy.
Na stołach królować będą zarówno klasyki w nowoczesnym wydaniu, jak i odważne eksperymenty: choćby burger z ośmiornicą w czarnej bułce, dyniowe ravioli z lodami z koziego sera czy łosoś wędzony dymem z jabłoni z sosem agrestowym.
Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszy BreakfastWeek, czyli festiwal śniadań. Od 7 października do 19 listopada w najlepszych miejscach serwujących śniadania m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście czy Wrocławiu, można skosztować także festiwalowego menu śniadaniowego.
Od ponad 10 lat RestaurantWeek nie tylko promuje kulturę foodie, ale też integruje środowisko miłośników dobrego jedzenia. Dziś jest największym biletowanym wydarzeniem w Polsce i jednym z największych festiwali restauracyjnych na świecie.
– 10 lat temu byliśmy w wyjątkowej sytuacji. W Polsce chodzenie do restauracji stawało się coraz bardziej popularne, Polacy masowo korzystali z social mediów, upowszechnił się też nowoczesny marketing. Bardzo dobrze wstrzeliliśmy się z naszym pomysłem – mówił Paweł Światczyński, jeden z pomysłodawców RestaurantWeeka w rozmowie z magazynem „Sukces”.
Dzisiaj RestaurantWeek ma też edycję czeską, a także niemiecką. – Nie osiadamy na laurach, próbujemy ryzykować i rozwijać kolejne festiwale – mówił Maciej Żakowski, drugi z twórców festiwalu.
