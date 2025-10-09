Reklama

RestaurantWeek: największy polski festiwal kulinarny wraca z nową formułą

400 restauracji,13 największych miast w Polsce, a także miłośnicy kuchni jako współtwórcy listy miejsc biorących udział w najnowszej edycji – czym jeszcze zaskakuje jesienna odsłona RestaurantWeeka?

Publikacja: 09.10.2025 14:41

Jesienna edycja RestaurantWeeka potrwa od 7 października do 19 listopada.

Foto: Kasper Mundt-Nielsen Unsplash

rp.pl

RestaurantWeek wraca w nowej odsłonie. Jesienna edycja, która potrwa od 7 października do 19 listopada, to nie tylko największe kulinarne święto w Polsce, ale też nowa formuła wydarzenia. 

RestaurantWeek: Start jesiennej edycji festiwalu

Od ponad dekady RestaurantWeek buduje w Polsce kulturę „foodies” – ludzi, którzy kochają jedzenie, odkrywają nowe dania, a także inspirują innych do kulinarnych eksploracji. 

Hasło jesiennej edycji, „From Foodies For Foodies”, nie jest na wyrost. Po raz pierwszy to goście-foodies, stali bywalcy restauracji, recenzenci-amatorzy i miłośnicy dobrego jedzenia, współtworzą wybór miejsc biorących udział w festiwalu. Ich opinie i rekomendacje stały się fundamentem jesiennego programu RestaurantWeeka.

Od lewej: Maciej Żakowski, Marcin Wawrzeń i Paweł Światczyński czyli zespół kierujący firmą organizu
Sukces Story
Polacy stworzyli największy festiwal kulinarny na świecie. „Próbujemy ryzykować”

W jesiennej odsłonie festiwalu weźmie udział ponad 400 restauracji z 13 największych miast w Polsce – od Warszawy, Krakowa i Wrocławia po Rzeszów, Białystok czy Szczecin. Na liście znalazły się zarówno znane miejsca, jak i restauracyjne debiuty, lokale, które dopiero zaczęły walkę o serca smakoszy.

Na stołach królować będą zarówno klasyki w nowoczesnym wydaniu, jak i odważne eksperymenty: choćby burger z ośmiornicą w czarnej bułce, dyniowe ravioli z lodami z koziego sera czy łosoś wędzony dymem z jabłoni z sosem agrestowym.

Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszy BreakfastWeek, czyli festiwal śniadań. Od 7 października do 19 listopada w najlepszych miejscach serwujących śniadania m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście czy Wrocławiu, można skosztować także festiwalowego menu śniadaniowego.

RestaurantWeek: Największy festiwal kulinarny w Polsce

Od ponad 10 lat RestaurantWeek nie tylko promuje kulturę foodie, ale też integruje środowisko miłośników dobrego jedzenia. Dziś jest największym biletowanym wydarzeniem w Polsce i jednym z największych festiwali restauracyjnych na świecie. 

– 10 lat temu byliśmy w wyjątkowej sytuacji. W Polsce chodzenie do restauracji stawało się coraz bardziej popularne, Polacy masowo korzystali z social mediów, upowszechnił się też nowoczesny marketing. Bardzo dobrze wstrzeliliśmy się z naszym pomysłem – mówił Paweł Światczyński, jeden z pomysłodawców RestaurantWeeka w rozmowie z magazynem „Sukces”.

Dzisiaj RestaurantWeek ma też edycję czeską, a także niemiecką. – Nie osiadamy na laurach, próbujemy ryzykować i rozwijać kolejne festiwale – mówił Maciej Żakowski, drugi z twórców festiwalu.

Źródło: rp.pl

Gastronomia

