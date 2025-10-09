RestaurantWeek: największy polski festiwal kulinarny wraca z nową formułą

RestaurantWeek wraca w nowej odsłonie. Jesienna edycja, która potrwa od 7 października do 19 listopada, to nie tylko największe kulinarne święto w Polsce, ale też nowa formuła wydarzenia.

RestaurantWeek: Start jesiennej edycji festiwalu

Od ponad dekady RestaurantWeek buduje w Polsce kulturę „foodies” – ludzi, którzy kochają jedzenie, odkrywają nowe dania, a także inspirują innych do kulinarnych eksploracji.

Hasło jesiennej edycji, „From Foodies For Foodies”, nie jest na wyrost. Po raz pierwszy to goście-foodies, stali bywalcy restauracji, recenzenci-amatorzy i miłośnicy dobrego jedzenia, współtworzą wybór miejsc biorących udział w festiwalu. Ich opinie i rekomendacje stały się fundamentem jesiennego programu RestaurantWeeka.

W jesiennej odsłonie festiwalu weźmie udział ponad 400 restauracji z 13 największych miast w Polsce – od Warszawy, Krakowa i Wrocławia po Rzeszów, Białystok czy Szczecin. Na liście znalazły się zarówno znane miejsca, jak i restauracyjne debiuty, lokale, które dopiero zaczęły walkę o serca smakoszy.