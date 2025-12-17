Dekada Elixiru w Warszawie: Restauracja, która zmienia obraz kuchni polskiej

Aktualizacja: 17.12.2025 19:37 Publikacja: 17.12.2025 11:35
Warszawa ma wiele restauracji, które wpisały się w krajobraz polskiej stolicy. Jedną z nich jest Elixir by Dom Wódki – miejsce, którego znakiem rozpoznawczym od ponad dekady jest nowoczesna opowieść o polskiej kuchni. Zlokalizowana przy ulicy Wierzbowej, w sercu historycznego centrum miasta, stała się symbolem dialogu między tradycją a współczesnością. To adres, pod którym polskie smaki zyskują nowy wymiar, a rodzima kuchnia prezentowana jest z finezją godną najlepszych europejskich stołów.
„Ojcem” sukcesu jest Piotr Popiński – restaurator od ponad 25 lat kształtujący gastronomiczne oblicze Warszawy. Jego wcześniejsze przedsięwzięcia, takie jak Czerwony Wieprz, Primitivo, The Roots czy Muzeum Wódki, łączy umiejętność opowiadania historii poprzez stół.
Elixir jest jednak projektem szczególnym, najbardziej osobistym i dopracowanym. Popiński postawił sobie za cel przywrócenie dumy z polskiej kuchni oraz pokazanie jej światu w formie nowoczesnej, eleganckiej i ambitnej. Efektem jest stworzenie restauracji obecnej w przewodnikach Michelin i Gault & Millau. Regularnie goszczą tam dyplomaci, artyści i opiniotwórczy goście z zagranicy.
Siłą Elixiru jest przede wszystkim kuchnia. Autorskie menu degustacyjne, oparte na idei przemyślanych zestawień smakowych, pozwala spojrzeć na klasyczne polskie potrawy z nowej perspektywy.
Na talerzach pojawiają się reinterpretacje znanych dań: śledź bałtycki w nowoczesnej odsłonie, tatar z sarny, pierogi z koźliną czy pstrąg z orzechami laskowymi. Każda kompozycja, oparta na produktach najwyższej jakości, powstaje na podstawie głębokiego zrozumienia polskiej tradycji kulinarnej, ale zarazem odpowiada na oczekiwania gości restauracji finediningowych.
Nad kulinarną narracją czuwa szef kuchni Michał Szcześniak, dla którego gotowanie jest językiem emocji i pamięci. Jego menu to podróż przez regiony Polski – od morza po góry. Szcześniak unika dosłowności, jego kuchnia to żywa, dynamiczna interpretacja tradycji, w której liczy się balans, rytm i harmonia smaków. W efekcie powstaje spójny i wyrafinowany spektakl kulinarny.
Nie bez znaczenia pozostaje również kontekst miejsca. Adres przy Wierzbowej 9 zapisał się w historii Warszawy już w XIX wieku, kiedy w grudniu 1812 r. zatrzymał się tu Napoleon Bonaparte po odwrocie z Moskwy. Ta przeszłość miała wpływ na koncepcję restauracji – zarówno w wystroju, jak i w wybranych elementach menu.
Dekada działalności Elixiru w Warszawie to czas konsekwentnego rozwoju, odwagi w redefiniowaniu polskiej kuchni i budowania międzynarodowej renomy. Restauracja nieustannie udowadnia, że polska kuchnia potrafi być elegancka, złożona i inspirująca na światowym poziomie.
