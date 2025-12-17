Dekada Elixiru w Warszawie: Restauracja, która zmienia obraz kuchni polskiej

Warszawa ma wiele restauracji, które wpisały się w krajobraz polskiej stolicy. Jedną z nich jest Elixir by Dom Wódki – miejsce, którego znakiem rozpoznawczym od ponad dekady jest nowoczesna opowieść o polskiej kuchni. Zlokalizowana przy ulicy Wierzbowej, w sercu historycznego centrum miasta, stała się symbolem dialogu między tradycją a współczesnością. To adres, pod którym polskie smaki zyskują nowy wymiar, a rodzima kuchnia prezentowana jest z finezją godną najlepszych europejskich stołów.

Elixir by Dom Wódki: nowe oblicze polskiej kuchni

„Ojcem” sukcesu jest Piotr Popiński – restaurator od ponad 25 lat kształtujący gastronomiczne oblicze Warszawy. Jego wcześniejsze przedsięwzięcia, takie jak Czerwony Wieprz, Primitivo, The Roots czy Muzeum Wódki, łączy umiejętność opowiadania historii poprzez stół.

Foto: Materiały prasowe

Elixir jest jednak projektem szczególnym, najbardziej osobistym i dopracowanym. Popiński postawił sobie za cel przywrócenie dumy z polskiej kuchni oraz pokazanie jej światu w formie nowoczesnej, eleganckiej i ambitnej. Efektem jest stworzenie restauracji obecnej w przewodnikach Michelin i Gault & Millau. Regularnie goszczą tam dyplomaci, artyści i opiniotwórczy goście z zagranicy.