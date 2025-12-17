Reklama

Dekada Elixiru w Warszawie: Restauracja, która zmienia obraz kuchni polskiej

Elixir by Dom Wódki łączy historię miejsca, nowoczesną estetykę i wyrafinowane podejście do tradycyjnych receptur, budując pozycję jednego z najbardziej rozpoznawalnych adresów gastronomicznych w stolicy.

Publikacja: 17.12.2025 11:35

Dekada Elixiru w Warszawie: Restauracja, która zmienia obraz kuchni polskiej

Foto: Materiały prasowe

Warszawa ma wiele restauracji, które wpisały się w krajobraz polskiej stolicy. Jedną z nich jest Elixir by Dom Wódki – miejsce, którego znakiem rozpoznawczym od ponad dekady jest nowoczesna opowieść o polskiej kuchni. Zlokalizowana przy ulicy Wierzbowej, w sercu historycznego centrum miasta, stała się symbolem dialogu między tradycją a współczesnością. To adres, pod którym polskie smaki zyskują nowy wymiar, a rodzima kuchnia prezentowana jest z finezją godną najlepszych europejskich stołów.

Elixir by Dom Wódki: nowe oblicze polskiej kuchni 

„Ojcem” sukcesu jest Piotr Popiński – restaurator od ponad 25 lat kształtujący gastronomiczne oblicze Warszawy. Jego wcześniejsze przedsięwzięcia, takie jak Czerwony Wieprz, Primitivo, The Roots czy Muzeum Wódki, łączy umiejętność opowiadania historii poprzez stół.

Foto: Materiały prasowe

Elixir jest jednak projektem szczególnym, najbardziej osobistym i dopracowanym. Popiński postawił sobie za cel przywrócenie dumy z polskiej kuchni oraz pokazanie jej światu w formie nowoczesnej, eleganckiej i ambitnej. Efektem jest stworzenie restauracji obecnej w przewodnikach Michelin i Gault & Millau. Regularnie goszczą tam dyplomaci, artyści i opiniotwórczy goście z zagranicy.

Foto: Materiały prasowe

Siłą Elixiru jest przede wszystkim kuchnia. Autorskie menu degustacyjne, oparte na idei przemyślanych zestawień smakowych, pozwala spojrzeć na klasyczne polskie potrawy z nowej perspektywy.

Foto: Materiały prasowe

Na talerzach pojawiają się reinterpretacje znanych dań: śledź bałtycki w nowoczesnej odsłonie, tatar z sarny, pierogi z koźliną czy pstrąg z orzechami laskowymi. Każda kompozycja, oparta na produktach najwyższej jakości, powstaje na podstawie głębokiego zrozumienia polskiej tradycji kulinarnej, ale zarazem odpowiada na oczekiwania gości restauracji finediningowych.

Napoleon w Warszawie: Historia i kuchnia

Nad kulinarną narracją czuwa szef kuchni Michał Szcześniak, dla którego gotowanie jest językiem emocji i pamięci. Jego menu to podróż przez regiony Polski – od morza po góry. Szcześniak unika dosłowności, jego kuchnia to żywa, dynamiczna interpretacja tradycji, w której liczy się balans, rytm i harmonia smaków. W efekcie powstaje spójny i wyrafinowany spektakl kulinarny.

Foto: Materiały prasowe

Nie bez znaczenia pozostaje również kontekst miejsca. Adres przy Wierzbowej 9 zapisał się w historii Warszawy już w XIX wieku, kiedy w grudniu 1812 r. zatrzymał się tu Napoleon Bonaparte po odwrocie z Moskwy. Ta przeszłość miała wpływ na koncepcję restauracji – zarówno w wystroju, jak i w wybranych elementach menu.

Dekada działalności Elixiru w Warszawie to czas konsekwentnego rozwoju, odwagi w redefiniowaniu polskiej kuchni i budowania międzynarodowej renomy. Restauracja nieustannie udowadnia, że polska kuchnia potrafi być elegancka, złożona i inspirująca na światowym poziomie.

