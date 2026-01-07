Aktualizacja: 08.01.2026 14:46 Publikacja: 07.01.2026 12:38
Chiny stają się czołowym eksporterem między innymi trufli.
Foto: Vincent Dorig Unsplash
Do kampanii reklamowych promujących chińskie platformy takie jak Shein czy Temu zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Samochody elektryczne z Chin na europejskich drogach też nie budzą już wielkich emocji. Jednak ekspansja chińskich firm jest coraz szersza – o czym przekonują się szefowie kuchni w czołowych europejskich restauracjach.
Rynek luksusowych produktów spożywczych zmienia się w ostatnich latach. To między innymi zasługa Chin jako kraju, który eksportuje coraz więcej dóbr do tej pory uważanych za europejskie – czy rosyjskie – specjały.
Czytaj więcej
Rocznie odwiedzam ponad setkę restauracji w Polsce i poza jej granicami. Kiedy gdzieś się pojawia...
Jednym z luksusowych produktów, którego eksport z Chin znacząco wzrósł w ostatnich latach, jest kawior, czyli ikra z jesiotra. Jak piszą dziennikarze „Financial Timesa” w 2012 roku Chiny odpowiadały za około 14 procent światowej produkcji i eksportu kawioru. W 2024 roku, po tym, jak inwazja Rosji na Ukrainę zablokowała eksport ikry z tego kraju, udział Chin w tym segmencie wzrósł do 43 procent.
Obecnie największym na świecie producentem kawioru jest chińska firma Kaluga Queen. W ubiegłym roku wyprodukowała ona 260 ton kawioru, zaspokajając ponad jedną trzecią globalnego popytu na ten delikates i dostarczając go na stoły wielu czołowych restauracji w Europie, USA i Azji. Chiński kawior jest eksportowany także na rynek rosyjski.
Jak zauważa „Financial Times”, oprócz kawioru w Chinach rośnie również produkcja takich luksusowych delikatesów jak dzikie trufle czy foie gras. Z tegorocznych szacunków analityków Bloomberga wynika, że Chińczycy produkują rocznie ponad siedem tysięcy ton tego drugiego smakołyku, który – co warto zaznaczyć – budzi kontrowersje aktywistów prozwierzęcych, a także wielu konsumentów, ze względu na sposób, w jaki powstaje.
Kolejnym cennym produktem są orzechy makadamia. Dziesięć lat temu Chiny odpowiadały za niecałe trzy procent światowej ich produkcji. Teraz udział Państwa Środka wzrósł do ponad 22 procent, dzięki czemu Chiny strąciły Australię z pozycji drugiego największego producenta orzechów makadamia i zagrażają RPA, który jest światowym liderem tej branży.
Do wzrostu produkcji luksusowych delikatesów w Chinach przyczynił się rosnący popyt na rodzimym rynku w ciągu ostatnich dwóch dekad – bogacące się społeczeństwo było ciekawe kulinarnych specjałów ze świata. W ostatnich latach popyt na te produkty w ChRL zaczął jednak spadać, co zmusiło chińskich producentów do wejścia ze swoimi produktami na rynki zagraniczne.
Eksperci cytowani przez „Financial Times” podkreślają, że rolnicy i hodowcy w Chinach mogą liczyć na wsparcie Pekinu, co pomaga w rozwija. W przypadku takich produktów zwierzęcych jak kawior i foie gras do niskich kosztów pracy oraz szybkiej produkcji i dystrybucji dochodzą niezbyt wyśrubowane wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych. Wszystko to sprawia, że luksusowe produkty spożywcze z Chin bywają wyraźnie tańsze od tych produkowanych w krajach Zachodu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Financial Times
Stuletni Jiro Ono to najstarszy szef kuchni. Japończyk, który znakomitą większość swojego życia spędził w kuchni...
Dziczyzna jako żywność jest nie tylko wyjątkowo smaczna, ale też bezpieczna i zdrowa. Wspomaga odchudzanie, lecz...
Znamy wyniki konkursu „50 Top Pizza”. W gronie najlepszych 50 pizzerii w Europie znalazły się dwa lokale z Polski.
Czołowe firmy z branży spożywczej przedstawiły listę smaków, które powinny dominować w 2025 roku. Wszystkie są w...
Twórcy serwisu Taste Atlas ogłosili doroczną listę 100 najlepszych kuchni na świecie. Czołówkę zdominowali Europ...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas