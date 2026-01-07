Reklama

Nie tylko samochody: Chiny podbijają kolejny kluczowy dla Europy rynek

Chiny wyrastają na światowego giganta nie tylko w dziedzinie elektromobilności czy zielonej energii. Coraz lepiej radzą sobie także w branży luksusowych produktów spożywczych, w których potęgą dotąd była Europa.

Publikacja: 07.01.2026 12:38

Chiny stają się czołowym eksporterem między innymi trufli.

Chiny stają się czołowym eksporterem między innymi trufli.

Foto: Vincent Dorig Unsplash

Izabela Popko

Do kampanii reklamowych promujących chińskie platformy takie jak Shein czy Temu zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Samochody elektryczne z Chin na europejskich drogach też nie budzą już wielkich emocji. Jednak ekspansja chińskich firm jest coraz szersza – o czym przekonują się szefowie kuchni w czołowych europejskich restauracjach.

Chiński kawior wkracza na europejskie stoły

Rynek luksusowych produktów spożywczych zmienia się w ostatnich latach. To między innymi zasługa Chin jako kraju, który eksportuje coraz więcej dóbr do tej pory uważanych za europejskie – czy rosyjskie – specjały.

Czytaj więcej

W Polsce nadal brakuje restauracji „środka”, mamy bardzo drogie lokale oraz tańsze – pizzerie, burge
Sukces Story
Wprowadza do Polski słynny przewodnik kulinarny. „Wychodzimy poza duże miasta”

Jednym z luksusowych produktów, którego eksport z Chin znacząco wzrósł w ostatnich latach, jest kawior, czyli ikra z jesiotra. Jak piszą dziennikarze „Financial Timesa” w 2012 roku Chiny odpowiadały za około 14 procent światowej produkcji i eksportu kawioru. W 2024 roku, po tym, jak inwazja Rosji na Ukrainę zablokowała eksport ikry z tego kraju, udział Chin w tym segmencie wzrósł do 43 procent. 

Obecnie największym na świecie producentem kawioru jest chińska firma Kaluga Queen. W ubiegłym roku wyprodukowała ona 260 ton kawioru, zaspokajając ponad jedną trzecią globalnego popytu na ten delikates i dostarczając go na stoły wielu czołowych restauracji w Europie, USA i Azji. Chiński kawior jest eksportowany także na rynek rosyjski. 

Reklama
Reklama

Z Chin płyną na Zachód trufle i foie gras

Jak zauważa „Financial Times”, oprócz kawioru w Chinach rośnie również produkcja takich luksusowych delikatesów jak dzikie trufle czy foie gras. Z tegorocznych szacunków analityków Bloomberga wynika, że Chińczycy produkują rocznie ponad siedem tysięcy ton tego drugiego smakołyku, który – co warto zaznaczyć – budzi kontrowersje aktywistów prozwierzęcych, a także wielu konsumentów, ze względu na sposób, w jaki powstaje.

Kolejnym cennym produktem są orzechy makadamia. Dziesięć lat temu Chiny odpowiadały za niecałe trzy procent światowej ich produkcji. Teraz udział Państwa Środka wzrósł do ponad 22 procent, dzięki czemu Chiny strąciły Australię z pozycji drugiego największego producenta orzechów makadamia i zagrażają RPA, który jest światowym liderem tej branży.

Do wzrostu produkcji luksusowych delikatesów w Chinach przyczynił się rosnący popyt na rodzimym rynku w ciągu ostatnich dwóch dekad – bogacące się społeczeństwo było ciekawe kulinarnych specjałów ze świata. W ostatnich latach popyt na te produkty w ChRL zaczął jednak spadać, co zmusiło chińskich producentów do wejścia ze swoimi produktami na rynki zagraniczne.

Eksperci cytowani przez „Financial Times” podkreślają, że rolnicy i hodowcy w Chinach mogą liczyć na wsparcie Pekinu, co pomaga w rozwija. W przypadku takich produktów zwierzęcych jak kawior i foie gras do niskich kosztów pracy oraz szybkiej produkcji i dystrybucji dochodzą niezbyt wyśrubowane wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych. Wszystko to sprawia, że luksusowe produkty spożywcze z Chin bywają wyraźnie tańsze od tych produkowanych w krajach Zachodu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Financial Times

Miejsca Regiony Azja Chiny Styl Życia Gastronomia
Jiro Ono kończy sto lat. Pracę w kuchni zaczął w wieku 7 lat.
Kuchnia
Najsłynniejszy mistrz sushi na świecie kończy 100 lat. Jego sekret? „Praca”
Wartość kaloryczna mięsa dzika, sarny, jelenia czy daniela jest mniejsza niż zwierząt hodowlanych
Materiał promocyjny
Dziczyzna nie tylko smaczna, ale także zdrowa
Pizzeria Zielona Górka z Pabianic znalazła się w czołówce najlepszych pizzerii w Europie (zdjęcie il
Kuchnia
Dwie pizzerie z Polski wśród najlepszych w Europie. Kulinarna potęga pod Łodzią
Eksperci przewidują, że ten rok zdominują smaki słodkie.
Kuchnia
Eksperci ogłosili listę smaków roku 2025. Słodycz i hedonizm z nutą umami
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
W rankingu Polska wyprzedziła między innymi kuchnię hinduską, węgierską czy wietnamską.
Kuchnia
Najlepsze kuchnie świata w 2024 roku. Polska w czołówce, wyprzedzamy potęgi
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama